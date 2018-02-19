Федерация кёрлинга России попросила СК расследовать появление допинга в пробах Александра Крушельницкого...

Федерация кёрлинга России попросила Следственный комитет расследовать появление допинга в пробах Александра Крушельницкого. Это сообщил ТАСС первый вице-президент федерации Андрей Созин.

Кёрлингисту Александру Крушельницкому вряд ли подсыпали допинг в еду, потому что организация питания на олимпиаде практически исключает такую возможность. Такое мнение высказала специальный корреспондент «Спорт-экспресса» Наталья Марьянчик на Youtube канале издания.

Она добавила, что вряд ли Крушельницкий специально принимал мельдоний, так как препарат не даёт преимуществ в кёрлинге. Она предположила, что запрещенное вещество могло содержаться в каких-либо препаратах, употребляемых спортсменом, о чём он не знал.