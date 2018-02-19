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17:00, 19 февраля 2018

Федерация кёрлинга России попросила СК расследовать появление допинга в пробах Александра Крушельницкого

Федерация кёрлинга России попросила Следственный комитет расследовать появление допинга в пробах Александра Крушельницкого. Это сообщил ТАСС первый вице-президент федерации Андрей Созин.

Кёрлингисту Александру Крушельницкому вряд ли подсыпали допинг в еду, потому что организация питания на олимпиаде практически исключает такую возможность. Такое мнение высказала специальный корреспондент «Спорт-экспресса» Наталья Марьянчик на Youtube канале издания.

Она добавила, что вряд ли Крушельницкий специально принимал мельдоний, так как препарат не даёт преимуществ в кёрлинге. Она предположила, что запрещенное вещество могло содержаться в каких-либо препаратах, употребляемых спортсменом, о чём он не знал.

Комментарии

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her 19 февраля 2018 | 17:05

Александр Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте со своей красавицей-женой Анастасией Брызгаловой. В случае признания вины россиянина его медаль перейдет дуэту из Норвегии.
Однако последствия допингового скандала для РФ могут быть гораздо тяжелее, чем потеря бронзовой медали. Возникает вопрос о целесообразности снятия временной дисквалификации с Олимпийского комитета России, которая по предварительной договоренности должна позволить отечественной делегации 25 февраля пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр-2018.

patrik01 19 февраля 2018 | 17:10

Федерация кёрлинга России попросила СК расследовать появление допинга в пробах Александра Крушельницкого...

Жена могла подсыпать, чтобы избавиться от мужа постылого.

starushko_ 19 февраля 2018 | 17:13

Правильно! Пусть Бастрыкин сам, своим языком, проверит мочу!

lacosta1969 19 февраля 2018 | 17:16

patrik01: американские холуи, клубящиеся на Эхе очень радуются очередной провокации.

alexandr_l 19 февраля 2018 | 17:19

lacosta1969: Это Вы про Патрика ? Да, он мне всегда был как-то ...

matros__koshkin__12 19 февраля 2018 | 17:21

Истину говорю вам: Это Обамачмо нашему в пробирку мельдонием нассал! В подъездах российских он больше ссать не может, вот на чистых спортсменах и отыгрывается, гнида. Доколе! Роисся, вперде!

seryj_wolk 19 февраля 2018 | 17:30

matros__koshkin__12: Расследуют или не расследуют, а медаль тю-тю. Спортсмены междунаролного класса должны знать все, что они потребляют. Потому незнание не освобождает!

matros__koshkin__12 19 февраля 2018 | 17:40

seryj_wolk:

Как щас помню, у нас в детском саду говорили: рыбка плывет, назад не отдает. А в нынешние времена такая поговорка про рыбку стала еще более актуальной. Так что хрен им, а не честно завоеванную медаль. Мы ее с Крушельницким лучше сожрём, чем буржуям вернем! Обломаются, гниды! Роисся, вперде!

patrik01 19 февраля 2018 | 17:21

lacosta1969:

Ну да, единственные реальные агенты спецслужб США, из тех что ошиваются на "Эхо Москвы", это Е.Альбац и А.Навальный, а остальные лижут американцам для того чтобы отметиться, засветиться, так сказать, мол, видите - я ненавижу Россию и россиян, значит для вас я свой.

bordij 19 февраля 2018 | 17:26

patrik01: Да нет мы любим МЕЛЬДОНИЙ а значит и РОССИЮ

bordij 19 февраля 2018 | 17:23

lacosta1969: Да пьем шампанское!

shmuel63 19 февраля 2018 | 17:45

patrik01: "Жена могла подсыпать, чтобы избавиться от мужа постылого." - и заодно от своей же "бронзы", тоже опостылевшей

bozk 19 февраля 2018 | 17:05

Отправим СК в Корею под видом трактористов и всё там расследуем, заодно духновность экспортируем

dvch_nic 19 февраля 2018 | 17:05

Знал- не знал, но подозревал, что подсыпали и говорил заранее.
Видимо, такие отношения в сборной.

А интересно как СК расследовать будет?
Командирует группу сотрудников в Пхенчан?

sparky 19 февраля 2018 | 17:20

dvch_nic: Допрос с пристрастием, как еще.

zor 19 февраля 2018 | 17:10

Да ясное дело!
Тень отца Радченкова влила в ухо спящему спортсмену яд мельдоний.



gregor 19 февраля 2018 | 17:11

Федерация кёрлинга России попросила СК расследовать появление допинга в пробах Александра Крушельницкого
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Обама .., точно ,это Обама насыпал мельдоний в подъезде , когда гадил там .

olenenok_zed 19 февраля 2018 | 17:12

у меня в уме только Родченко. :)

lena_4detki 19 февраля 2018 | 17:14

Когда у девственницы в кармане находят поезерватив, она плачет и клянётся, что ей подбросили-ей можно поверить. Когда его находят в сумочке у работницы борделя, и она плачет и клянётся что ей подбросили, за неё неудобно)

andre_klimov 19 февраля 2018 | 17:25

lena_4detki:
Согласился бы с Вами, если бы не одно обстоятельство - пропагандисткая травля спортсменов, посмевших поехать на ОИ не от государства, а сами по себе. Возникла эта травля по отмашке, и по отмашке же вдруг пропала. И нет никакой гарантии, что это - не месть "слишком вольным" спортсменам.
Пользуясь вашим же примером - презерватив в сумочке у бывшей работницы борделя, сумевшей порвать с прошлым. Тут, знаете ли, от бывших "маман" до бывших "подруг" диапазон...

stas_russkiy 19 февраля 2018 | 17:45

andre_klimov: "...пропагандисткая травля спортсменов, посмевших поехать на ОИ не от государства, а сами по себе..."

ИМХО, самая реальная версия. Вполне возможна месть шестёрок обиженного фюрера.

Из другого источника знаю, что тем, кто вернётся с олимпиады, будет закрыта возможность заниматься в России. В спорте та-же круговая порука. Когда большинство оказалось негодяями, честному меньшинству среди ни делать нечего. А уж, если, негодяями они стали по заданию самого верха, то тут, вообще, без вариантов.

ergep 19 февраля 2018 | 17:18

Просто надо больше денег тратить на фармакологов - кормят своих спортменов всякой фигней, которая в крови высвечивается как какой-то условный мельдоний, то ли дело остальные - пичкают своих высококачественными непроецируемыми препаратами и дело в шляпе.

pravdatut 19 февраля 2018 | 17:18

Нашли допинг-неизвестно откуда взялся ))) Да, просто: карманы грязные!!

platonnekafrin 19 февраля 2018 | 17:19

Да ясно тут без всякого СК! Вина здесь и заслуга нашей ДНК - хромосомный набор с перебором.

bratec_kot 19 февраля 2018 | 17:19

Видимо мельдония произвели столько, что стали его добавлять во все. Пришел в магаз смотри на товар, есть значок: "не содержит ГМО", а рядом "не содержит мельдоний"

leprikon 19 февраля 2018 | 17:19

А ведь могли и йаду подсыпать.
Гнилые и завистливые скрепоносцы...
Зато в каждом интервью после двадцатых мест сопли по камере размазывают,речами пламенно-путриотическими рыгают.
Жаль Александра...

platonnekafrin 19 февраля 2018 | 17:36

leprikon: Не, яду не могли подсыпать. У них кроме мельдония только лишь пурген имеется, а полоний весь у нас.

michael_golubchik 19 февраля 2018 | 17:21

Она предположила, что запрещенное вещество могло содержаться в каких-либо препаратах, употребляемых спортсменом, о чём он не знал.
------------------
Да. Более всего вероятно простое разгильдяйство, и такой в целом настрой жульничать. Возможно в этот раз решили исключить все запрещенные препараты, но вот совсем не кушать химию, пока еще не запрещенную, но улучшающую результаты честности не хватило.

И вот в этой, пока еще не запрещенной химии, просто по недосмотру попался мильдоний.

alo0000 19 февраля 2018 | 17:36

Опять банкет за наш счет. Командировки в Японию, где проходили сборы (почему не на кунашире, не понятно), надутые щеки в финансируемом из бюджета телевизоре, поездки в штаб-квартиру Мок всяких там жюковых...И зачем это все позорище нам?

sviazvit 19 февраля 2018 | 17:43

Ай-ай-ай-яй! КТО же это сделал???

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