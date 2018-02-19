Рестораны KFC в Великобритании закрываются из-за нехватки курятины
Точки питания закрылись в ряде районов Лондона, в Бристоле, Уэльсе, графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких регионах страны.
В Великобритании действует около 900 ресторанов KFC, из которых около 80% работают по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу, сообщает BBC.
На прошлой неделе KFC поменяла контрагента, и теперь куриное мясо в рестораны страны доставляет логистическая компания DHL. Дефицит курятины начался именно после смены поставщика, признают в KFC.
«Недавно мы начали работу с новым партнером по доставке, но у них возникли небольшие трудности роста — доставлять курятину в 900 ресторанов по всей Британии довольно-таки сложно!» — говорят в KFC.
В DHL извинились и заверили, что работают над исправлением ситуации.
Комментарии24
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hastings 19 февраля 2018 | 16:38
Довели страну до дефицита. Будут посиневшую тухлую курицу за деликатес считать.
ivorytower 19 февраля 2018 | 16:40
ножки буша в помощь
metalag 19 февраля 2018 | 17:26
ivorytower:А ЧТО мешает купить курятину на Украине или в России?:)))))
liberal_rodinu_predal 19 февраля 2018 | 16:40
hastings: скоро введут карточную систему
dvch_nic 19 февраля 2018 | 16:47
liberal_rodinu_predal: тебе уже ввели, да?
То-то ты так дергаешься.
А ты не продавуай родину и вводить тебе не будут систему эту.
yusu 19 февраля 2018 | 17:04
hastings: " Будут посиневшую тухлую курицу за деликатес считать.". Это "синяя птица" из СССР 70х годов прошлого столетия перелетела в Англию. Вы слышите, как Карла Марла из могилы Хайгейтского кладбища (Лондон) радостно верещит: "Я предупреждал, капитализм рухнет от голода"?
norma_term 19 февраля 2018 | 16:44
В России такое невозможно-если не будет хватать курятины, то можно заменить трольчатиной. Трое потенциальных заменителей уже отметились в комментах.
andreyoo 19 февраля 2018 | 16:49
norma_term: Обиделось чтоль, за Велткую Британию?
Даладна, "Не бери в голову, бери в рот, Сплевывать проще."
Возник бы какой-н. подобный локальный дефицит в России, вам представился бы шанс поулюлюкать. И ведь вы бы его использовали. Нет?
compare 19 февраля 2018 | 16:53
andreyoo: ну,вы загнули! вот,судя по вашему комменту,в стране,не локальный,а фатальный дефицит на умных людей...никто же,не "улюлюкает"? печально и предсказуемо.что обидно.сие явление.
ivorytower 19 февраля 2018 | 17:03
compare: /никто же,не "улюлюкает"?/
Укроботы улюлюкают.
bosen48 19 февраля 2018 | 16:52
Пусть к России обращаются, будет дёшево и сердито.
ha12raz 19 февраля 2018 | 16:53
Путриоты ведь не понимают, что в Англии в рестораны ходят ВСЕ жители.
andreyoo 19 февраля 2018 | 16:58
ha12raz: в Англии в рестораны ходят ВСЕ жители.
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А ты точно у ВСЕХ спросил?
ivorytower 19 февраля 2018 | 17:05
ha12raz: /в Англии в рестораны ходят ВСЕ жители/
Нация фастфуда гордо величает тошниловки типа макдака и кфси ресторанами.
andreyoo 19 февраля 2018 | 17:21
ivorytower: Да это поди не нация бритов, а хомячек ha12raz, бо в его разумении КФС це зело пафосно
gogon 19 февраля 2018 | 17:32
ha12raz: для хохлов KFC ресторан? Для нормальных людей это просто забегаловка.
platonnekafrin 19 февраля 2018 | 16:55
Я патриот, конечно, но курица с доставкой DHL. А с нашей почтой даже письма тухнут...
andreyoo 19 февраля 2018 | 17:00
platonnekafrin: ... но курица с доставкой DHL.
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Ага. И я удивился, а что Роял мэйл не доверяют?
premium_ban 19 февраля 2018 | 16:55
Да подумаешь..
Вот у нас в ресторанах вообще запретили курятину.
Захотел, например, курнуть - выходи на улицу и занимайся своей курятиной в 10-и метрах от входа..
a_111111 19 февраля 2018 | 17:02
Надо было местного британского поставщика выбирать!
stagla 19 февраля 2018 | 17:14
Довела проклятая власть!
Народу жрать нечего.
Долой кровавый режим! Даешь куриные нагетсы!
ebyvenediktova 19 февраля 2018 | 17:18
Пускай ловят петушню, расплодившуюся в мелкобриташке, или козлов, вольно гуляющих по мелкобриташке, и рестораны заработают в полную силу.
ivan127_4 19 февраля 2018 | 17:25
Че т я не понял, а где невидимая рука рынка, которая регулирует наличие курятины в свободных странах?
neyexo 19 февраля 2018 | 17:31
У турок пусть покупают, у них избыток.
Часть в Японию стали поставлять, это дорогого стоит