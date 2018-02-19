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16:34, 19 февраля 2018

Рестораны KFC в Великобритании закрываются из-за нехватки курятины

Некоторые рестораны быстрого питания сети KFC в  Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса, которое составляет основную часть их  меню.

Точки питания закрылись в  ряде районов Лондона, в Бристоле, Уэльсе, графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких регионах страны.

В  Великобритании действует около 900 ресторанов KFC, из  которых около 80% работают по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу, сообщает BBC.

На  прошлой неделе KFC поменяла контрагента, и  теперь куриное мясо в  рестораны страны доставляет логистическая компания DHL. Дефицит курятины начался именно после смены поставщика, признают в KFC.

«Недавно мы начали работу с новым партнером по  доставке, но  у них возникли небольшие трудности роста — доставлять курятину в  900 ресторанов по  всей Британии довольно-таки сложно!» — говорят в  KFC.

В  DHL извинились и  заверили, что работают над исправлением ситуации.

Комментарии

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hastings 19 февраля 2018 | 16:38

Довели страну до дефицита. Будут посиневшую тухлую курицу за деликатес считать.

ivorytower 19 февраля 2018 | 16:40

ножки буша в помощь

metalag 19 февраля 2018 | 17:26

ivorytower:А ЧТО мешает купить курятину на Украине или в России?:)))))

liberal_rodinu_predal 19 февраля 2018 | 16:40

hastings: скоро введут карточную систему

dvch_nic 19 февраля 2018 | 16:47

liberal_rodinu_predal: тебе уже ввели, да?
То-то ты так дергаешься.
А ты не продавуай родину и вводить тебе не будут систему эту.

yusu 19 февраля 2018 | 17:04

hastings: " Будут посиневшую тухлую курицу за деликатес считать.". Это "синяя птица" из СССР 70х годов прошлого столетия перелетела в Англию. Вы слышите, как Карла Марла из могилы Хайгейтского кладбища (Лондон) радостно верещит: "Я предупреждал, капитализм рухнет от голода"?

norma_term 19 февраля 2018 | 16:44

В России такое невозможно-если не будет хватать курятины, то можно заменить трольчатиной. Трое потенциальных заменителей уже отметились в комментах.

andreyoo 19 февраля 2018 | 16:49

norma_term: Обиделось чтоль, за Велткую Британию?
Даладна, "Не бери в голову, бери в рот, Сплевывать проще."
Возник бы какой-н. подобный локальный дефицит в России, вам представился бы шанс поулюлюкать. И ведь вы бы его использовали. Нет?

compare 19 февраля 2018 | 16:53

andreyoo: ну,вы загнули! вот,судя по вашему комменту,в стране,не локальный,а фатальный дефицит на умных людей...никто же,не "улюлюкает"? печально и предсказуемо.что обидно.сие явление.

ivorytower 19 февраля 2018 | 17:03

compare: /никто же,не "улюлюкает"?/
Укроботы улюлюкают.

bosen48 19 февраля 2018 | 16:52

Пусть к России обращаются, будет дёшево и сердито.

ha12raz 19 февраля 2018 | 16:53

Путриоты ведь не понимают, что в Англии в рестораны ходят ВСЕ жители.

andreyoo 19 февраля 2018 | 16:58

ha12raz: в Англии в рестораны ходят ВСЕ жители.
---
А ты точно у ВСЕХ спросил?

ivorytower 19 февраля 2018 | 17:05

ha12raz: /в Англии в рестораны ходят ВСЕ жители/
Нация фастфуда гордо величает тошниловки типа макдака и кфси ресторанами.

andreyoo 19 февраля 2018 | 17:21

ivorytower: Да это поди не нация бритов, а хомячек ha12raz, бо в его разумении КФС це зело пафосно

gogon 19 февраля 2018 | 17:32

ha12raz: для хохлов KFC ресторан? Для нормальных людей это просто забегаловка.

(комментарий скрыт)

platonnekafrin 19 февраля 2018 | 16:55

Я патриот, конечно, но курица с доставкой DHL. А с нашей почтой даже письма тухнут...

andreyoo 19 февраля 2018 | 17:00

platonnekafrin: ... но курица с доставкой DHL.
---
Ага. И я удивился, а что Роял мэйл не доверяют?

premium_ban 19 февраля 2018 | 16:55

Да подумаешь..

Вот у нас в ресторанах вообще запретили курятину.
Захотел, например, курнуть - выходи на улицу и занимайся своей курятиной в 10-и метрах от входа..

a_111111 19 февраля 2018 | 17:02

Надо было местного британского поставщика выбирать!

stagla 19 февраля 2018 | 17:14

Довела проклятая власть!
Народу жрать нечего.
Долой кровавый режим! Даешь куриные нагетсы!

ebyvenediktova 19 февраля 2018 | 17:18

Пускай ловят петушню, расплодившуюся в мелкобриташке, или козлов, вольно гуляющих по мелкобриташке, и рестораны заработают в полную силу.

ivan127_4 19 февраля 2018 | 17:25

Че т я не понял, а где невидимая рука рынка, которая регулирует наличие курятины в свободных странах?

neyexo 19 февраля 2018 | 17:31

У турок пусть покупают, у них избыток.
Часть в Японию стали поставлять, это дорогого стоит

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