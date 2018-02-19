Беспилотники в Иране не обнаружили обломков пассажирского самолета на месте предполагаемого крушения

Поиски идут в горах, — сообщают местные СМИ. Пассажирский самолет АТР-72 компании Асман Эйрлайнс разбился накануне. На его борту были 66 человек. Лайнер выполнял внутренний рейс. Он летел из столицы страны Тегерана в город Ясудж.