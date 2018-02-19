Беспилотники в Иране не обнаружили обломков пассажирского самолета на месте предполагаемого крушения
Поиски идут в горах, — сообщают местные СМИ. Пассажирский самолет АТР-72 компании Асман Эйрлайнс разбился накануне. На его борту были 66 человек. Лайнер выполнял внутренний рейс. Он летел из столицы страны Тегерана в город Ясудж.
Комментарии6
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sasass 19 февраля 2018 | 16:36
Подмосковье тоже долго искали и долго добирались ....
dvch_nic 19 февраля 2018 | 16:44
sasass: Вот такое ПВО в Иране и диспетчерская гражданская служба.
В Подмосковье искали час вроде бы. Здесь идут вторые сутки.
neyexo 19 февраля 2018 | 17:28
dvch_nic: горы
andre_klimov 19 февраля 2018 | 17:40
dvch_nic:
Труднодоступный район, горы, отдельные вершины выше 4 км.
Другое дело, что для этого аэропорта даже стандартной процедуры захода не существует (Standard Arrival Route). Но, кроме авиационных властейтут ещё и авиакомпания мудрит. Мало того, что заменили самолёт на более старый перед вылетом, так теперь выяснилось, что он 7 лет до этого на хранении стоял и это его первый вылет после расконсервации.
ze_danil 19 февраля 2018 | 17:13
дык МЧС России же координаты давала?
опять облажались?
fedor_v_glaz 19 февраля 2018 | 17:16
Ну это же МЧС дало координаты. Но наши глонассные координаты - они особые такие, очень скрепные. Поэтому.