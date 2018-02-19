Задержанный глава Центробанка Латвии будет отправлен в отставку

Это объявил, по итогам чрезвычайного заседания правительства, премьер-министр страны Марис Кучинскис. Задержанный накануне Илмар Римшевич работал в руководстве Центробанка 25 лет. Он подозревается в требовании взятки в размере ста тысяч евро.