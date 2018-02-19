Задержанный глава Центробанка Латвии будет отправлен в отставку
Это объявил, по итогам чрезвычайного заседания правительства, премьер-министр страны Марис Кучинскис. Задержанный накануне Илмар Римшевич работал в руководстве Центробанка 25 лет. Он подозревается в требовании взятки в размере ста тысяч евро.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
metalag 19 февраля 2018 | 17:00
Хорошо, что не рухнула вся финансовая система Латвии!:)))))
А ведь - боялись.....
ivorytower 19 февраля 2018 | 17:01
Разве Центробанк Латвии не подчиняется напрямую МВФ? По сути дела этим арестом лабусы нарушили законы США, т.е. своих хозяев.
stagla 19 февраля 2018 | 17:16
Европейские ценности такие европейские, и такие ценные.. Разве ж устоишь, когда они тебе сами в карман просятся.