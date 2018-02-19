Завершено предварительное расследование по делу о покушении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Об этом СК уведомил ее адвоката Сергея Бадамшина, — пишет издание «Медиазона». Когда стороны ознакомятся с материалами дела, его передадут в прокуратуру. В покушении на убийство обвиняется 48-летний Борис Гриц. В октябре прошлого года он проник в редакцию «Эха» и нанес журналистке несколько ударов ножом в шею.