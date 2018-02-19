Завершено предварительное расследование по делу о покушении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр
Об этом СК уведомил ее адвоката Сергея Бадамшина, — пишет издание «Медиазона». Когда стороны ознакомятся с материалами дела, его передадут в прокуратуру. В покушении на убийство обвиняется 48-летний Борис Гриц. В октябре прошлого года он проник в редакцию «Эха» и нанес журналистке несколько ударов ножом в шею.
Комментарии5
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ivorytower 19 февраля 2018 | 16:48
Фельгенгауэр! Вали в Израиль!
doktortier 19 февраля 2018 | 17:01
ivorytower: а ты на тот свет ,там тебя ждут в аду ,уже заждались
skulllll 19 февраля 2018 | 16:51
Ну чё там по личному приказу Темнейшего или нет?)
Кстати, явреи, чёт давно не видно польззователя под ником sla93, неужели это он?)
ebyvenediktova 19 февраля 2018 | 17:24
...нанёс несколько ударов в шею, а она осталась в живых! Вопрос: - чем наносил удары Гриц?. Напрашивается ответ: - Гриц наносил удары г-ке большим мужским кожаным ножом в ротовую полость, но по пьяни промахнулся и задел ей шею.
poluputing 19 февраля 2018 | 17:32
вот читаю коменты и что ни "патриот", то либо расист, антисемит, либо сексист.. Однозачно либо неудачник , либо импотент.