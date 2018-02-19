Суд в Иваново приговорил бывшего главу детского театра к 18 годам тюрьмы за педофилию
В его деле более 50-ти пострадавших. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних на протяжении 20-ти лет. На сайте местного управления Следственного комитета фамилия и имя осужденного не называются. Как передает «Интерфакс», речь идет о бывшем руководителе детского театра магии «Чародеи» Олеге Медкове. Он двукратный серебряный призер конкурсов иллюзионистов России.
Комментарии20
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epynda 19 февраля 2018 | 16:36
Ожидаем гневное письмо, подписанное известными деятелями культуры...
patrik01 19 февраля 2018 | 16:54
Суд в Иваново приговорил бывшего главу детского театра к 18 годам тюрьмы за педофилию...
Восемнадцать лет в статусе "опущенных", даже Антон Красовский не позавидует Олегу Медкову.
hastings 19 февраля 2018 | 16:36
Занавес...
yusu 19 февраля 2018 | 17:25
hastings: " Занавес...". Приоткрылся. Детский театр дело тонкое, это известно ещё со времён З.Корогодского.
bozk 19 февраля 2018 | 16:38
Наверняка он был либералом, ну ничего в тюрьме его отпатриотят
compare 19 февраля 2018 | 16:49
bozk: а если он был "путриотом"? вы,свои слова,засунете себе в попу.а потом,оближете с них д...мо? хотите ответ: да.,и попросите на бис это проделать.
bozk 19 февраля 2018 | 16:52
compare: если бы он был патриотом он бы жёг чучело родченкова на масленицу
archibald_dandy_esquire 19 февраля 2018 | 17:11
bozk:
"кто такой Олег Медков.
Он родился 13 августа 1971 года в Иванове.
Фокусами, а точнее искусством иллюзии увлекся в 16 лет.
Способствовал развитию иллюзионного искусства в России. Уже в 1987 году в Доме пионеров №2 города Иваново он организовал детскую группу по обучению фокусам, а в настоящий момент является руководителем детского магического театра "Чародеи" при центре "Новация".
Является инициатором проведения конкурса юных волшебников России 2010 года. Его воспитанники неоднакратно становились победителями и лауреатами отечественных и международных конкурсов иллюзионистов.
Входит в жюри различных конкурсах, организованных МКФ-РАИ, а с 2008 года входит в состав президиума РАИ, отвечая за воспитание подрастающего поколения фокусников, возглавляя "Молодежную секцию" РАИ.
Член партии "Единая Россия".\
dvch_nic 19 февраля 2018 | 16:56
bozk: Олег Медков был настоящим патриотом и как все патриоты очень любил детей.
bozk 19 февраля 2018 | 16:58
dvch_nic: он англосакс переодетый в патриота
dvch_nic 19 февраля 2018 | 17:08
bozk: Вот гад такой, 30 лет маскировался.
bozk 19 февраля 2018 | 17:13
dvch_nic: сталина на него нет, он бы его за 2 минуты вычислил
metalug 19 февраля 2018 | 17:36
bozk: Думаете "свояк свояка видит издалека"?
Сталин вообще-то тоже педофил был. Первый сын у него рдился в ьссылке от девочки, которой то ли 13-ть, то ли 14-ть лет было.
Да и второй жене Алилуевой едва 16-ть было.
aps2 19 февраля 2018 | 16:38
Суд в ИвановЕ.
matros__koshkin__12 19 февраля 2018 | 17:08
aps2: «в ИвановЕ»
Ну чо ты глупостей говоришь? Какое тебе "в ИвановЕ"? Не только в российском Иванове, но ваще во вставшей с колен России такого нехорошего дела быть не могло. Этот педофилизм произошел не в российском, а во французском Иваново (есть там под Парижем такой городок, ну, типа Мажино), а поэтому его склонять не надо. Роисся, вперде!
rampa 19 февраля 2018 | 17:01
меня в таких случаях больше всего поражает то, что "на протяжении 20 (ДВАДЦАТИ!) лет" происходил этот ужас, и никто об этом почему-то не узнал раньше. 50 (ПЯТЬДЕСЯТ!) пострадавших детей. Как могли их родители не заметить этого?
stagla 19 февраля 2018 | 17:19
rampa:
Раньше это называлось любить детей. Сейчас что-то изменилось, и теперь даже поцелуя в животик - уже достаточно для обвинения в педофилии.
Так же как с домогательствами - раньше было нормой, теперь всё - закрылась лавочка. И толпы домогнутых предъявляют иски.
andre_klimov 19 февраля 2018 | 17:33
rampa:
Если бы Вы внимательно прочитали новость - Вас бы ничего подобного не поразило. Ключевое слово - "бывший".
smart2002 19 февраля 2018 | 17:06
Фокусник
needroid 19 февраля 2018 | 17:31
Ну это по любому политический. Сейчас ждём одиночных пикетов, писем деятелей культуры, вопросы к Путину и репортажи Дождя.