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16:31, 19 февраля 2018

Суд в Иваново приговорил бывшего главу детского театра к 18 годам тюрьмы за педофилию

В его деле более 50-ти пострадавших. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних на протяжении 20-ти лет. На сайте местного управления Следственного комитета фамилия и имя осужденного не называются. Как передает «Интерфакс», речь идет о бывшем руководителе детского театра магии «Чародеи» Олеге Медкове. Он двукратный серебряный призер конкурсов иллюзионистов России.

Комментарии

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epynda 19 февраля 2018 | 16:36

Ожидаем гневное письмо, подписанное известными деятелями культуры...

patrik01 19 февраля 2018 | 16:54

Суд в Иваново приговорил бывшего главу детского театра к 18 годам тюрьмы за педофилию...

Восемнадцать лет в статусе "опущенных", даже Антон Красовский не позавидует Олегу Медкову.

hastings 19 февраля 2018 | 16:36

Занавес...

yusu 19 февраля 2018 | 17:25

hastings: " Занавес...". Приоткрылся. Детский театр дело тонкое, это известно ещё со времён З.Корогодского.

bozk 19 февраля 2018 | 16:38

Наверняка он был либералом, ну ничего в тюрьме его отпатриотят

compare 19 февраля 2018 | 16:49

bozk: а если он был "путриотом"? вы,свои слова,засунете себе в попу.а потом,оближете с них д...мо? хотите ответ: да.,и попросите на бис это проделать.

bozk 19 февраля 2018 | 16:52

compare: если бы он был патриотом он бы жёг чучело родченкова на масленицу

archibald_dandy_esquire 19 февраля 2018 | 17:11

bozk:
"кто такой Олег Медков.
Он родился 13 августа 1971 года в Иванове.
Фокусами, а точнее искусством иллюзии увлекся в 16 лет.
Способствовал развитию иллюзионного искусства в России. Уже в 1987 году в Доме пионеров №2 города Иваново он организовал детскую группу по обучению фокусам, а в настоящий момент является руководителем детского магического театра "Чародеи" при центре "Новация".
Является инициатором проведения конкурса юных волшебников России 2010 года. Его воспитанники неоднакратно становились победителями и лауреатами отечественных и международных конкурсов иллюзионистов.
Входит в жюри различных конкурсах, организованных МКФ-РАИ, а с 2008 года входит в состав президиума РАИ, отвечая за воспитание подрастающего поколения фокусников, возглавляя "Молодежную секцию" РАИ.
Член партии "Единая Россия".\

dvch_nic 19 февраля 2018 | 16:56

bozk: Олег Медков был настоящим патриотом и как все патриоты очень любил детей.

bozk 19 февраля 2018 | 16:58

dvch_nic: он англосакс переодетый в патриота

dvch_nic 19 февраля 2018 | 17:08

bozk: Вот гад такой, 30 лет маскировался.

bozk 19 февраля 2018 | 17:13

dvch_nic: сталина на него нет, он бы его за 2 минуты вычислил

metalug 19 февраля 2018 | 17:36

bozk: Думаете "свояк свояка видит издалека"?
Сталин вообще-то тоже педофил был. Первый сын у него рдился в ьссылке от девочки, которой то ли 13-ть, то ли 14-ть лет было.
Да и второй жене Алилуевой едва 16-ть было.

aps2 19 февраля 2018 | 16:38

Суд в ИвановЕ.

matros__koshkin__12 19 февраля 2018 | 17:08

aps2: «в ИвановЕ»

Ну чо ты глупостей говоришь? Какое тебе "в ИвановЕ"? Не только в российском Иванове, но ваще во вставшей с колен России такого нехорошего дела быть не могло. Этот педофилизм произошел не в российском, а во французском Иваново (есть там под Парижем такой городок, ну, типа Мажино), а поэтому его склонять не надо. Роисся, вперде!

rampa 19 февраля 2018 | 17:01

меня в таких случаях больше всего поражает то, что "на протяжении 20 (ДВАДЦАТИ!) лет" происходил этот ужас, и никто об этом почему-то не узнал раньше. 50 (ПЯТЬДЕСЯТ!) пострадавших детей. Как могли их родители не заметить этого?

stagla 19 февраля 2018 | 17:19

rampa:
Раньше это называлось любить детей. Сейчас что-то изменилось, и теперь даже поцелуя в животик - уже достаточно для обвинения в педофилии.

Так же как с домогательствами - раньше было нормой, теперь всё - закрылась лавочка. И толпы домогнутых предъявляют иски.

andre_klimov 19 февраля 2018 | 17:33

rampa:
Если бы Вы внимательно прочитали новость - Вас бы ничего подобного не поразило. Ключевое слово - "бывший".

smart2002 19 февраля 2018 | 17:06

Фокусник

needroid 19 февраля 2018 | 17:31

Ну это по любому политический. Сейчас ждём одиночных пикетов, писем деятелей культуры, вопросы к Путину и репортажи Дождя.

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