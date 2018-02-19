Суд в Иваново приговорил бывшего главу детского театра к 18 годам тюрьмы за педофилию...

В его деле более 50-ти пострадавших. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних на протяжении 20-ти лет. На сайте местного управления Следственного комитета фамилия и имя осужденного не называются. Как передает «Интерфакс», речь идет о бывшем руководителе детского театра магии «Чародеи» Олеге Медкове. Он двукратный серебряный призер конкурсов иллюзионистов России.