В Следственном комитете не исключают, что стрельба в кизлярском храме в Дагестане может быть терактом
Это одна из отрабатываемых версий, — говорится на сайте ведомства. Накануне молодой человек застрелил в храме пять прихожан, еще четыре человека были ранены. Нападавший был убит в перестрелке. Сообщалось, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* организация запрещена в России
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
scleha Алексей Носов 19 февраля 2018 | 16:40
Некто стреляет по выходящим их христианского храма людям из ружья с криками "Аллах акбар". Разве это теракт?
bozk 19 февраля 2018 | 16:42
scleha: это англосаксы
patrik01 19 февраля 2018 | 16:51
В Следственном комитете не исключают, что стрельба в кизлярском храме в Дагестане может быть терактом...
Помимо "спящей ячейки" ИГИЛ, нет ли связи с арестами в Махачкале?
palmcoast___ 19 февраля 2018 | 17:03
Пора вводить войска для проведения контртеррористической операции в Дагестане. А чо, чеченский опыт есть - их покорили и дагов к ногтю прижмем!
palmcoast___ 19 февраля 2018 | 17:07
Не хотим контртеррористическую операцию, давайте спасать русский мир., в Кизляре 50% населения русские, со слов Шевченко., а вдруг он обсчитался и там окажется больше, чем 50%. Как раз подсчитаем, проредим ряды.
dilevski1973 19 февраля 2018 | 16:40
Да вы шо? ??
amrigo 19 февраля 2018 | 16:41
Да неужели, а самолётик упал, а лодка утонула?
igorrrpadlowitchs 19 февраля 2018 | 16:43
Как не хочется признавать теракт терактом!
nikitin43 19 февраля 2018 | 17:19
igorrrpadlowitchs: россию скрепы не держат , переферия - с. кавказ , зауралье , поволжье давно живёт по своим законам .
from_russia_with_boyaryshnik 19 февраля 2018 | 16:45
Каждому думающему росиянцу понятно - это чисто бытовуха , не может быть терактов в стране победившей ИГИЛ на дальних подступах.
salut__521 19 февраля 2018 | 16:57
СК - голова! Я б ему палец в рот не положил...
svirepyi_gary 19 февраля 2018 | 16:58
Мустафа Ибрагим
Ара...эй..слющай ... какой такой теракт ???
Наш исламский религий самый мирный..
peresvet73 19 февраля 2018 | 17:17
Для того, чтобы считать это терактом, мнение СК вовсе не обязательно.
headhunter_ 19 февраля 2018 | 17:40
Безумный Макс (Шевченко) же сказал что это не теракт, а просто какой-то безумец расстрелял неверных по законам шариата.