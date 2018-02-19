В Следственном комитете не исключают, что стрельба в кизлярском храме в Дагестане может быть терактом...

Это одна из отрабатываемых версий, — говорится на сайте ведомства. Накануне молодой человек застрелил в храме пять прихожан, еще четыре человека были ранены. Нападавший был убит в перестрелке. Сообщалось, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

* организация запрещена в России