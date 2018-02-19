В Перми сожгли на Масленицу чучело с надписью ВАДА и фотографией Григория Родченкова
Жители Перми сожгли на Масленицу чучело с надписью ВАДА и фотографией бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
По словам одного из участников акции, Родченков испортил россиянам праздник – Олимпиаду, — сообщает РИА.
Комментарии58
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oldbobby 19 февраля 2018 | 16:38
Может правильнее сжечь кёрлингиста Александра Крушельницкого?
dekadik 19 февраля 2018 | 16:41
Они бы и живого Родченкова сожгли, если бы можно было бы...
protiv777 19 февраля 2018 | 17:01
dekadik: "Они бы и живого Родченкова сожгли," Прикольная идея.
rom8883 19 февраля 2018 | 17:25
dekadik: Уверен что идея сверху. Жители там статистами были.
idruker 19 февраля 2018 | 16:42
дикие люди. Шаманы и танцы с бубнами.
andreyoo 19 февраля 2018 | 16:46
А что! На злобу дня! Родченков может гордиться. Стал символом!
mwxp 19 февраля 2018 | 16:46
И это великие россияне? Бараны...
vlad_sabbath 19 февраля 2018 | 16:51
Боже, какие же несусветные ослы!! Даже жаль хороших животных сравнивать с этими......
jacknichols 19 февраля 2018 | 16:52
Нуфсё,
Ваду и Родченкова победили. Теперь заживём.
ed10075 19 февраля 2018 | 16:55
Дебилы. Покажи им кого-другого, и скажи, что он враг. И того сожгут. Люди-пластилин.
grishakras 19 февраля 2018 | 16:55
Дурачки, убогие
ivorytower 19 февраля 2018 | 16:58
Всех дебилов-укроботов выгнали на работу в честь четвертой годовщины майдауна.
compare 19 февраля 2018 | 17:00
вот и славно! сожгли под пьянку фетиши и успокоились....главное,чтобы полгорода не спалили,сдуру-то....
bobiksdoh 19 февраля 2018 | 17:01
А чего не Обаму или Трампа? Измельчал нынче народец...
eternity88 19 февраля 2018 | 17:05
Да, фотографию Мутко, который и устроил этот эпический позор для России, сжечь побоялись, тупицы ссыкливые. Зато, небось, хоккейные 4:0 "пиндосам" прям натуральной" ответкой" за Дэйр эз Зор считают.
tks 19 февраля 2018 | 17:10
Забавы упоротых скрепами путирастов безусловно впечатляют...