В Перми сожгли на Масленицу чучело с надписью ВАДА и фотографией Григория Родченкова

Жители Перми сожгли на Масленицу чучело с надписью ВАДА и фотографией бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По словам одного из участников акции, Родченков испортил россиянам праздник – Олимпиаду, — сообщает РИА.