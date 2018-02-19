Футбольный ЦСКА может сменить владельца

Интерес к покупке клуба проявляет госхолдинг «Россетти».

«Россетти» покупают блокирующий пакет акций ЦСКА. Об этом пишет газета «Коммерсант». По информации издания сделка близка к завершению, а официальных сообщений о ней следует ждать уже к концу февраля. Инициатором продажи акций армейского клуба, по данным источника «Коммерсанта» является их нынешний владелец – президент ЦСКА Евгений Гинер. Тем более, что армейцы давно сотрудничают с «Россетями». С 2013-го года госхолдинг является титульным спонсором клуба. Любопытно, что слухи о том, что Гинер продает ЦСКА появляются в последнее время с завидной регулярностью. Где-то раз в два месяца. Сам бизнесмен наотрез подобную информацию отрицает. Не секрет, однако, что финансовые дела у армейцев идут неважно. Об этом можно судить хотя бы по трансферам. Зимой ЦСКА впервые за два года купил футболиста – юного хорвата Кристиана Бистровича. До этого клуб долго усиливался либо беря игроков в аренду, либо подписывая контракты со свободными агентами.

Евгений Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001-го года. При этом, по данным Регистрационной палаты Великобритании, три четверть акций клуба принадлежат сыну бизнесмена – Вадиму.