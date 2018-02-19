Женская сборная России по хоккею проводит полуфинальный матч олимпийского турнира
Соперник – команда Канады. Сейчас идет второй период, счет – 0:1.
Россиянки впервые в этом году смогли пробиться в полуфинал олимпийского хоккейного турнира.
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Соперник – команда Канады. Сейчас идет второй период, счет – 0:1.
Россиянки впервые в этом году смогли пробиться в полуфинал олимпийского хоккейного турнира.
Комментарии3
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trans 19 февраля 2018 | 16:16
Все команды очень слабые, особенно США и Канада, сильные игроки не приехали. Неинтересный получился хоккейный турнир.
platonnekafrin 19 февраля 2018 | 16:31
Не писать! (в пробирки)
komiccap_nkvd 19 февраля 2018 | 16:32
надо запретить женский хоккей. это мужской вид спорта. пусть они в футбол играют. как раз женская тема: от малейшего столкновения будут падать на газон, громко плакать и звать маму. в общем изображать смертельную травму. всё как сейчас в мужском футболе