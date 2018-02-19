СК: Следствие по делу об убийстве прихожан храма в Дагестане рассматривает теракт в качестве одной из версий
Следствие по делу об убийстве прихожан храма в Дагестане рассматривает теракт в качестве одной из версий преступления, — заявляет Следственный комитет. В результате нападения пять человек погибли, четверо пострадали. Нападавший — 22-летний Халил Халилов -стрелял по людям из охотничьего ружья. Его застрелили сотрудники Росгвардии.
Как утверждают в правоохранительных органах, Халилов входил в «спящую ячейку» террористической группировки «Исламское государство». По некоторым данным, он примкнул к ИГИЛ* в прошлом году.
Произошедшее не должно разделить общество Дагестана. Об этом сказал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев:
«Мы хорошо понимаем, какую цель преследуют враги развития Дагестана. Враги, которые хотят наше общество многонациональное столкнуть. Столкнуть любым путем. Но у них это не получится».
После церемонии возложения цветов у Свято-Георгиевского православного храма в Кизляре Владимир Васильев посетил пострадавших в результате стрельбы, которые находятся в больнице.
* организация запрещена в России
Комментарии3
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antimrakobes 19 февраля 2018 | 16:28
А, то есть возможно это всё-таки теракт был?))))
dvch_nic 19 февраля 2018 | 16:37
antimrakobes: Следствие по делу об убийстве прихожан храма в Дагестане рассматривает теракт в качестве одной из версий
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Интересно какие у них еще версии? Пусть озвучат.
Может бытовая ссора?
Или на его любовь какая-то пррихожанка не отозвалась?
Мне интересно зачем они себя идиотами выставляют?
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К спине трупа ножом была приколота записка:
"В смерти моей прошу никого не винить! Это самоубийство!"
Следователь прочел записку и удовлетворенно сказал: "Ну вот и все ясно. дело можно закрывать"
amrigo 19 февраля 2018 | 17:09
Не может быть, ислам же мирная религия))