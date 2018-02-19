СК: Следствие по делу об убийстве прихожан храма в Дагестане рассматривает теракт в качестве одной из версий

Следствие по делу об убийстве прихожан храма в Дагестане рассматривает теракт в качестве одной из версий преступления, — заявляет Следственный комитет. В результате нападения пять человек погибли, четверо пострадали. Нападавший — 22-летний Халил Халилов -стрелял по людям из охотничьего ружья. Его застрелили сотрудники Росгвардии.

Как утверждают в правоохранительных органах, Халилов входил в «спящую ячейку» террористической группировки «Исламское государство». По некоторым данным, он примкнул к ИГИЛ* в прошлом году.

Произошедшее не должно разделить общество Дагестана. Об этом сказал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев:

«Мы хорошо понимаем, какую цель преследуют враги развития Дагестана. Враги, которые хотят наше общество многонациональное столкнуть. Столкнуть любым путем. Но у них это не получится».

После церемонии возложения цветов у Свято-Георгиевского православного храма в Кизляре Владимир Васильев посетил пострадавших в результате стрельбы, которые находятся в больнице.

* организация запрещена в России