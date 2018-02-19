Мама Кирилла Серебренникова умерла в Ростове-на-Дону после тяжелой болезни

Сегодня прошло прощание.

Ирина Литвин долгое время болела, известие о смерти пришло сегодня, скончалась она в субботу. Когда Кирилла Серебренникова арестовали, мама надеялась, что это ошибка и говорила: «Мой сын — честный человек, режиссёр. Я знаю. Я его воспитывала». В сентябре в с днем рождения Ирину Александровну поздравляли друзья, потому что у Кирилла Серебренникова не было возможности и тогда она еще держалась, написала в своем фейсбуке журналист Екатерина Гордеева. По ее словам, 8 месяцев следствия по делу сына убили маму режиссера, она этого не перенесла, в последнее время состояние сильно ухудшилось.

На судах по мере пресечения защита художественного руководителя «Гоголь-центра» просила не отправлять его под домашний арест и не арестовывать счета, поскольку он — единственная опора для пожилых родителей. Однако суд принял иное решение и после ареста счетов Кирилл Серебренников лишился возможности помогать родителям и материально. Несколько месяцев назад 84-летнему отцу режиссера сделали серьезную операцию. Кирилл Серебренников говорил, что его мама постепенно теряла память из-за болезни. «Есть основания предполагать, что в следующий раз она меня просто не вспомнит.. Мы-то продержимся, а вот они уже не смогут», слова приводит телеканал «Дождь».

Из-за домашнего ареста Кирилл Серебренников не смог проститься с мамой.

Режиссер Алексей Герман-младший в минувшем декабре просил Владимира Путина о милосердии в отношении Кирилла Серебренникова. Он подчеркивал, что у матери режиссера есть проблемы со здоровьем.

Владимир Путин не отреагировал на озвученную Германом-младшим просьбу по поводу Кирилла Серебреникова.