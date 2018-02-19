"В Испании начался процесс по делу русской мафии"

Среди фигурантов – депутат Госдумы, единоросс Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, — сообщает ТАСС. 17 из 18 подозреваемых лично явились на заседание. Один давал показания по видеосвязи.

Обвинение просит для фигурантов от 5 до 8 с половиной лет тюрьмы. Для депутата Резника прокуратура запросила 5 с половиной лет заключения и штраф в 100 миллионов евро.

Резник заявил журналистам, что ни в чем не виноват и доверяет испанскому правосудию.

