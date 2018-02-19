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15:33, 19 февраля 2018

В Испании начался процесс по делу русской мафии

Среди фигурантов – депутат Госдумы, единоросс Владислав Резник и  его супруга Диана Гиндин,  — сообщает ТАСС. 17 из 18 подозреваемых лично явились на  заседание. Один давал показания по видеосвязи.

Обвинение просит для фигурантов от 5 до  8 с половиной лет тюрьмы. Для депутата Резника прокуратура запросила 5 с половиной лет заключения и штраф в  100 миллионов евро.

Резник заявил журналистам, что ни в чем не виноват и доверяет испанскому правосудию.

Комментарии

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noxepy_1488 19 февраля 2018 | 15:36

Резник. Гиндин. И примкнувший к ним Абрамишвилли. Вот такая, русская мафия, понимашь.

nikitin43 19 февраля 2018 | 15:39

noxepy_1488: испанская прокуратура не раз просила о сотрудничестве гнездо чайки , но бесполезно , российская кущёвка просит выслать документы для рассмотрениями и так они успешно развалили несколько делов испанской прокуратуры . честь путена блюдут чайки , знают что там его клюв побывал.

starushko_ 19 февраля 2018 | 15:44

Русскую мафию искать просто - она вся в Единой России )

romashka__ 19 февраля 2018 | 15:49

Метастазы от русской мафии поражают весь мир.

tvitov66 19 февраля 2018 | 16:01

romashka__: зато они добазарились своего байстрюка в начальники СК продвинуть

askol2016 19 февраля 2018 | 15:39

Путин ведь из этой компании? Повестку прислали? И Гену Петрова туда же...

tvitov66 19 февраля 2018 | 16:04

askol2016: не, это компания поВОРа Пригожина и еще одного подельника - Барсукова (Кумарина), что тоже не далеко

alexun 19 февраля 2018 | 15:41

как кстати к выборам!!!

vedma2017 19 февраля 2018 | 15:46

По видео связи - путин показания дает ?

jazz31 19 февраля 2018 | 15:55

В Испании начался процесс по делу русской мафии
________________________________________
У галерноготу зурпатора бригада подобралась, надо сказать, редкостная: сплошные рецидивисты и мафиози! Отдай свой голос за Путина!

samkos 19 февраля 2018 | 16:30

Какая партия, такие и фигуранты.

perestarok 19 февраля 2018 | 16:33

"В Испании начался процесс по делу русской мафии"

Мафия русская, а фамилии хохлацкие, чудеса.

ihor_syvoryj 19 февраля 2018 | 16:34

Депутат? Госдумы? Единая Расейка? Не может быть!!!
Никогда такого не было и вот, опять!

drtomsky 19 февраля 2018 | 16:39

Испанцы могут сильно сэкономить на расходах на следствие и судопроизводство, если последуют примеру американского Минфина. Можно просто продублировать те списки, которые уже представлены конгрессу. Расхождения со списком российских мафиози будут ничтожны.

ha12raz 19 февраля 2018 | 16:55

Выдернули одного из мафии-ГД и довольны..

kaplan911 19 февраля 2018 | 16:57

Вау.
Испанский филиал мафиозного клана......попался.

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