В Испании начался процесс по делу русской мафии
Среди фигурантов – депутат Госдумы, единоросс Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, — сообщает ТАСС. 17 из 18 подозреваемых лично явились на заседание. Один давал показания по видеосвязи.
Обвинение просит для фигурантов от 5 до 8 с половиной лет тюрьмы. Для депутата Резника прокуратура запросила 5 с половиной лет заключения и штраф в 100 миллионов евро.
Резник заявил журналистам, что ни в чем не виноват и доверяет испанскому правосудию.
Комментарии16
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noxepy_1488 19 февраля 2018 | 15:36
Резник. Гиндин. И примкнувший к ним Абрамишвилли. Вот такая, русская мафия, понимашь.
nikitin43 19 февраля 2018 | 15:39
noxepy_1488: испанская прокуратура не раз просила о сотрудничестве гнездо чайки , но бесполезно , российская кущёвка просит выслать документы для рассмотрениями и так они успешно развалили несколько делов испанской прокуратуры . честь путена блюдут чайки , знают что там его клюв побывал.
starushko_ 19 февраля 2018 | 15:44
Русскую мафию искать просто - она вся в Единой России )
romashka__ 19 февраля 2018 | 15:49
Метастазы от русской мафии поражают весь мир.
tvitov66 19 февраля 2018 | 16:01
romashka__: зато они добазарились своего байстрюка в начальники СК продвинуть
askol2016 19 февраля 2018 | 15:39
Путин ведь из этой компании? Повестку прислали? И Гену Петрова туда же...
tvitov66 19 февраля 2018 | 16:04
askol2016: не, это компания поВОРа Пригожина и еще одного подельника - Барсукова (Кумарина), что тоже не далеко
alexun 19 февраля 2018 | 15:41
как кстати к выборам!!!
vedma2017 19 февраля 2018 | 15:46
По видео связи - путин показания дает ?
jazz31 19 февраля 2018 | 15:55
В Испании начался процесс по делу русской мафии
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У галерноготу зурпатора бригада подобралась, надо сказать, редкостная: сплошные рецидивисты и мафиози! Отдай свой голос за Путина!
samkos 19 февраля 2018 | 16:30
Какая партия, такие и фигуранты.
perestarok 19 февраля 2018 | 16:33
"В Испании начался процесс по делу русской мафии"
Мафия русская, а фамилии хохлацкие, чудеса.
ihor_syvoryj 19 февраля 2018 | 16:34
Депутат? Госдумы? Единая Расейка? Не может быть!!!
Никогда такого не было и вот, опять!
drtomsky 19 февраля 2018 | 16:39
Испанцы могут сильно сэкономить на расходах на следствие и судопроизводство, если последуют примеру американского Минфина. Можно просто продублировать те списки, которые уже представлены конгрессу. Расхождения со списком российских мафиози будут ничтожны.
ha12raz 19 февраля 2018 | 16:55
Выдернули одного из мафии-ГД и довольны..
kaplan911 19 февраля 2018 | 16:57
Вау.
Испанский филиал мафиозного клана......попался.