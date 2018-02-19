МЧС России предоставило по запросу Ирана координаты места крушения самолета ATR-72.
Самолет авиакомпании Iran Aseman Airlines совершал внутренний рейс, через 50 минут после взлета из аэропорта Мехрабад он пропал с радаров. На борту находились 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. Поиск осложнен из-за неблагоприятных погодных условий.
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