МЧС России предоставило по запросу Ирана координаты места крушения самолета ATR-72.

Самолет авиакомпании Iran Aseman Airlines совершал внутренний рейс, через 50 минут после взлета из аэропорта Мехрабад он пропал с радаров. На борту находились 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. Поиск осложнен из-за неблагоприятных погодных условий.