Мосгорсуд сегодня проверит законность отказа в иске к ФСБ Мари Дюпюи.

Племянница шведского дипломата Рауля Валленберга требует предоставить информацию о его судьбе после ареста в 1945 году. Интересы Люпуи представляет адвокат Иван Павлов. Валленберг в годы войны спас жизнь десяткам тысяч венгерских евреев. По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта. Эта версия вызывает сомнения у историков.