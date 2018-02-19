США рассматривают возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список.
Об этом телеканалу CBS заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Таким образом он ответил на вопрос, почему американская администрация не вводит санкции в отношении России, на которых настаивает американский Конгресс.
Комментарии3
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vise1 19 февраля 2018 | 05:23
Включить в список заодно и спортсменов мельдониевых .
Что бы дальше деревни Гадюкино не выезжали .
j_partizan 19 февраля 2018 | 05:37
Санкции, санкции........ санкции!
Ну и где они? В чем реально они заключаются?
Бред какой-то.
Если и есть санкции, то на них всем реально наплевать, кроме единичных предприятий, которые вообще ни при чем.
ze_danil 19 февраля 2018 | 05:40
j_partizan: ходют слухи, что от санкций вата крепчает...