Сулейман Керимов договорился с братьями Ананьевыми о приобретении их доли в  банке «Возрождение».

По сведениям Reuters, трехдневная поездка сенатора в Россию была как раз связана с завершением сделки. Ее условия не уточняются. Керимов сейчас находится во Франции под подпиской о невыезде по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В феврале власти Франции разрешили ему вернуться в Россию на несколько дней по семейным причинам.