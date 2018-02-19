Сулейман Керимов договорился с братьями Ананьевыми о приобретении их доли в банке «Возрождение».
По сведениям Reuters, трехдневная поездка сенатора в Россию была как раз связана с завершением сделки. Ее условия не уточняются. Керимов сейчас находится во Франции под подпиской о невыезде по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В феврале власти Франции разрешили ему вернуться в Россию на несколько дней по семейным причинам.
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