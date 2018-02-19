Олег Дерипаска намерен покинуть пост президента в подконтрольных ему структурах En+ и «Русал».

Как сообщают источники Ъ, близкие к акционерам «Русала», возможной причиной ухода миллиардера с этой должности может быть включение его фамилии в т.н. «кремлевский список» США. Как рассказали источники издания, бизнесмен останется членом советов директоров компаний. Президентом En+ будет назначен нынешний гендиректор Максис Соковв, а «Русала» — Владимир Соловьев. Пост президента En+ и «Русала» Дерипаска занял в 2013 и 2014 году соответственно, а создавались эти должности специально под него, напоминает «Коммерсантъ».