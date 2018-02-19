Группировка «ИГИЛ» взяла на себя ответственность за стрельбу у православного храма в Кизляре.

Как передает Reuters, соответствующее заявление боевики распространили через собственное информационное агентство Amaq. Жертвами нападения стали пять человек. Сам стрелок убит полицейскими. Местные власти установили личность злоумышленника. Это 22-летний местный житель Халил Халилов. В правоохранительных органах РБК сообщили, что Халилов в прошлом году примкнул к ИГИЛ и входил в т.н. «спящую ячейку».