Драма «Три билборда…» стала триумфатором британской кинопремии БАФТА.
Фильм, номинированный в общей сложности в 9 категориях, одержал победу в пяти из них. В том числе: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл) и «Лучший британский фильм».
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