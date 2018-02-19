Драма «Три билборда…» стала триумфатором британской кинопремии БАФТА.

Фильм, номинированный в общей сложности в 9 категориях, одержал победу в пяти из них. В том числе: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл) и «Лучший британский фильм».