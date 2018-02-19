Ответственность за расстрел прихожан православного храма в Кизляре взяла на себя группировка ИГИЛ.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на агентства, связанные с боевиками. При этом никаких доказательств причастности к убийству пятерых человек ИГИЛ на приводит. Сам стрелявший был застрелен полицией на месте. Его личность установлена. Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.