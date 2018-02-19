Ответственность за расстрел прихожан православного храма в Кизляре взяла на себя группировка ИГИЛ.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на агентства, связанные с боевиками. При этом никаких доказательств причастности к убийству пятерых человек ИГИЛ на приводит. Сам стрелявший был застрелен полицией на месте. Его личность установлена. Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.
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peresvet73 19 февраля 2018 | 04:33
Когда сотрудники МВД устраивают крестные ходы в форме, а затем едут в командировки на Кавказ делать "зачистки"... Когда министр обороны, увешанный крестами, крестится на параде, а затем войска в этой форме посылаются в мусульманские страны... Попробуйте убедить кого-нибудь, что это не крестовые походы против иноверцев.
Путин втравливает русский народ в религиозную конфронтацию, как внутреннюю, так и внешнюю. А поскольку, инициаторами выступают силовые структуры, то - это война.