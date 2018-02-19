США рассматривают возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список.
Об этом телеканалу CBS заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Таким образом он ответил на вопрос, почему американская администрация не вводит санкции в отношении России, на которых настаивает американский Конгресс.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 19 февраля 2018 | 04:50
Пока Нашего Несменяемого не внесут в санкционный список толку не будет!
danko_syka 19 февраля 2018 | 05:09
opiatnovyi63: вашего Петьку Парашку?
condor00 19 февраля 2018 | 05:16
От телефонного справочника, до... Или для тех, кто не понял...
Тем, кто сидит сложа руки, надеясь на внешние обстоятельства, можно напомнить о том, что у Госдепа в принципе под рукой могут оказаться данные последней переписи населения в России. Им то не холодно и не жарко там, в США, что творится здесь...
mikr76 19 февраля 2018 | 05:28
condor00: и что?окажутся?