Александр Крушельницкий сдал олимпийскую аккредитацию и покинул олимпийскую деревню.
Завоевавшего бронзу в миксе керлингиста, заподозрили в употреблении запрещенного мельдония. Впрочем, пока не ясно, есть ли уже результаты пробы В
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Завоевавшего бронзу в миксе керлингиста, заподозрили в употреблении запрещенного мельдония. Впрочем, пока не ясно, есть ли уже результаты пробы В
Комментарии8
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peresvet73 19 февраля 2018 | 04:24
Бегство - это признание вины. Как и с тестом на алкоголь у водителей.
fazer 19 февраля 2018 | 05:13
peresvet73: Чует кошка чье мясо съела.
sjuzanna 19 февраля 2018 | 04:50
ВСЮ СБОРНУЮ ПОДВЕЛ.
davi__koloradov 19 февраля 2018 | 04:53
Первый пошел! С почином, рашковата.
patriotr 19 февраля 2018 | 05:02
В семье -не без урода !!!!!!!! Тварь .. Хочется , чтобы МОК также это оценил...
shura813 19 февраля 2018 | 05:08
patriotr: Купленный козачок! Он свои бабки уже получил от ГОСДЕПА!
salut__521 19 февраля 2018 | 05:17
Их и флага лишили, их и гимна лишили, их и ...эээ...впрочем, совести их лишили ещё в путриотическом детстве...эээ.... так о чём это я?...а ну да, а они всё равно допинг жрут. Не, путриотического спортсмэна только поголовное отстранение от всех международных соревнований исправит.
popyas 19 февраля 2018 | 05:21
крыса сама покинула чесные олимп игры, а этим неясно почему? дебилы бля!