Драма «Три билборда… " стала лауреатом премии БАФТА как «Лучший фильм».
Ранее картина Мартина Макдонаха уже была удостоена ряда престижных наград, в том числе четырех «Золотых глобусов», трех премий Гильдии актеров США, приза за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля. Фильм выдвинут на «Оскар» в 7 номинациях.
Комментарии1
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dude_lebowsky 19 февраля 2018 | 04:07
Хороший фильм. Интересно, если на месяц купить билборды с надписью "Надоел. Уходи.", какая будет реакция?