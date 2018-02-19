Драма «Три билборда… " стала лауреатом премии БАФТА как «Лучший фильм».

Ранее картина Мартина Макдонаха уже была удостоена ряда престижных наград, в том числе четырех «Золотых глобусов», трех премий Гильдии актеров США, приза за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля. Фильм выдвинут на «Оскар» в 7 номинациях.