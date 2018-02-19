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03:08, 19 февраля 2018

Цена на iPhone X в России упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж.

Как следует из отчета на «Яндекс.Маркет», флагманский смартфон от Apple в минимальной конфигурации сейчас можно купить за 62 тысячи рублей, тогда как в ноябре 2017 года его стоимость начиналась от 80 тысяч. «Продвинутая» версия на  256 гигабайт сейчас предлагается за 70 тысяч вместо изначальных 92 тысяч. 30 января стало известно, что Apple в два раза сократит заказ на производство iPhone X  в связи со слабым спросом

Комментарии

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vladislav 19 февраля 2018 | 03:28

Да на*, ой, нафиг он вообще нужен?!

sidor0ff 19 февраля 2018 | 03:59

vladislav: Действительно, у тебя ж ещё ходики тикают...

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