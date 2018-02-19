США стали посмешищем для России.

Об этом у себя в Twitter пишет президент США Дональд Трамп. По его словам, если целью Москвы было создание раздоров, расколов и хаоса в США, то они преуспели в этом и надрывают животы от смеха, наблюдая за политическими расследованиями и партийной ненавистью.