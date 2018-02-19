США стали посмешищем для России.
Об этом у себя в Twitter пишет президент США Дональд Трамп. По его словам, если целью Москвы было создание раздоров, расколов и хаоса в США, то они преуспели в этом и надрывают животы от смеха, наблюдая за политическими расследованиями и партийной ненавистью.
Комментарии13
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svirepyy_bambr 19 февраля 2018 | 03:24
Трампампушечка забыл призвать объединиться и сплотиться в такой тяжелой ситуации.....А такто-вертится, как ёрш на сковородке. Но США-не Россия....Прищучат Трампнашего....Нечего с гопотой путинской связыватья-вонь от путинской хунты посильнее , чем от дерьма...Хрен отмоешься.
igorrrpadlowitchs 19 февраля 2018 | 03:42
svirepyy_bambr: теперь уж точно Трамп будет использовать все средства и способы, чтобы путискую гопоту окунуть в её же дерьмо! Видать шибко его достали!!!
meduzagorgona 19 февраля 2018 | 04:11
Ты плохо информирован, пупсик. Трампа прищучивать не за что. С Россией и с Путиным он никак не связан, это твое больное воображение, мудачок. Мы Трампа еще выберем на второй срок. MAGA!
salut__521 19 февраля 2018 | 03:42
Рыжий придурок, небось, за обедами Соловьёва смотрит в прямом эфире...
kaplan911 19 февраля 2018 | 03:44
Ошибается Трамп........
Траур у в России у властьимущего жулья.....и суета несусветная. .
Засветилась кодла на весь мир.
Не до смеха им.
Как бы от санкций уйти и сохранить нахапанное - вот их первейшая задача.
beautyqueen 19 февраля 2018 | 04:00
Да всё правильно!! Мы тут хохочем над Трампом! А в России порядок и благоденствие!! Я часто вспоминаю слова таксиста, который вёз меня в Шереметьево: "Улетай в свой Бостон, девочка, и никогда более сюда не приезжай!"
meduzagorgona 19 февраля 2018 | 04:08
Трамп - замечательный президент, один из лучших США! Благодаря ему в стране уже происходят многочисленные позитивные изменения по уничтожению наследия мусульманина-глобалиста Обамы. Тот мечтал уничтожить экономические и нравственные основы страны и построить в ней социализм. Трамп остановил это безумие. Спасибо ему! Мы выберем его на второй срок. А расследование связи Трампа с Россией - действительно бред сивой кобылы. Все эти истеричные обвинения напоминают мне сталинские времена, когда Бухарина назначили японским шпионом, который вместе с другими соратниками Ленина рыл тоннель через Босфорский пролив. Маразм и ненависть членов Демократической партии США к собственной стране и к законно избранному президенту Трампу зашкаливают. Позорище!
kaputvsemu 19 февраля 2018 | 04:59
meduzagorgona: Ну если ослики так адски тупо подставляются, то будет им анафема от американского народа, и слоники будут править в США вечно. Лично я желаю им больших успехов. Потому что при Обаме и помыслить нельзя было, чтобы ТАКОЕ случилось в Сирии. Так что Трамп-наш-американский-президент!
kaputvsemu 19 февраля 2018 | 04:21
Видать хорошо местные прижали хвостик Трампу, коли он опустился до таких дешёвых приёмчиков. Там на кольце ещё не отловили симоняншу с американским флагом?
ovrag 19 февраля 2018 | 04:43
Это он ради красного словца.
salluk2 19 февраля 2018 | 04:45
То ли еще будет... А нам не стоит радоваться. Пытаясь доказать, что он святее папы римского, Трамп будет для нас по жестче чем всякие Хилари. Цыплят по осени считают, и нас, боюсь, результаты не порадуют от слова "совсем"...
needroid 19 февраля 2018 | 04:58
Ну тупые, ой, тупые! (С)
kochar 19 февраля 2018 | 05:04
Есть такая притча:
"Увидел пьяного-пройди рядом."