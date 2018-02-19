РБК стали известны основные темы предвыборных роликов Владимира Путина.
Как заявил изданию пресс-секретарь избирательного штаба президента Андрей Кондрашов, это целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан, социальная справедливость, движение России вперед, уважение традиций и укрепление обороноспособности. Ролики Путина, как и других кандидатов, будут транслировать государственные телеканалы, кроме того, ролики главы государства покажут около 300 телеканалов в регионах. При этом Кондрашов отметил, что на каждом канале «будет буквально по одному ролику Путина в день. Сам Путин в съемках не участвовал, и специальных звукозаписей кандидата также не проводилось.
Комментарии6
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salut__521 19 февраля 2018 | 03:29
//это целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан, социальная справедливость, движение России вперед, уважение традиций и укрепление обороноспособности//
Не, не люблю фантастику. Ролик про 25 млн. рабочих мест хочу смотреть.
pomapamzahob 19 февраля 2018 | 03:38
salut__521: хотеть не вредно, но бесполезно.
rihard 19 февраля 2018 | 03:46
Кандидат ни в чем участвовать не хочет.
archibald_dandy_esquire 19 февраля 2018 | 04:30
rihard: " Кандидат ни в чем участвовать не хочет."
Да, сэры,
и уже давно не участвует, только озвучивая пустые слова, написанные, как выяснилось, Приходькой & Co', да и озвучивает не сам. У них депрессия.
donkeeng74 19 февраля 2018 | 04:35
Капремонт с транспортным налогом будут отменять для движения вперед?
kochar 19 февраля 2018 | 04:45
Интересно бы знать, сам президент читал эти сказки?
Наверняка сядет на трон и удивлённым выражением скажет "чушь".