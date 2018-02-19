РБК стали известны основные темы предвыборных роликов Владимира Путина.

Как заявил изданию пресс-секретарь избирательного штаба президента Андрей Кондрашов, это целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан, социальная справедливость, движение России вперед, уважение традиций и укрепление обороноспособности. Ролики Путина, как и других кандидатов, будут транслировать государственные телеканалы, кроме того, ролики главы государства покажут около 300 телеканалов в регионах. При этом Кондрашов отметил, что на каждом канале «будет буквально по одному ролику Путина в день. Сам Путин в съемках не участвовал, и специальных звукозаписей кандидата также не проводилось.