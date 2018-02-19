Стрельбу у  православного храма в Кизляре устроил 22-летний дагестанец Халил Халилов.

Как сообщается на сайте городской администрации, убитый опознан как житель села Рассвет. Как передает РЕЙТЕР, ответственность стрельбу, в результате которой погибли 5 человек, взяла на себя группировка ИГИЛ. Стрелявший был застрелен полицией. За несколько часов до этого было найдено видео, на котором, предположительно, стрелок присягает террористам ИГ.