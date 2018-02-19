Стрельбу у православного храма в Кизляре устроил 22-летний дагестанец Халил Халилов.
Как сообщается на сайте городской администрации, убитый опознан как житель села Рассвет. Как передает РЕЙТЕР, ответственность стрельбу, в результате которой погибли 5 человек, взяла на себя группировка ИГИЛ. Стрелявший был застрелен полицией. За несколько часов до этого было найдено видео, на котором, предположительно, стрелок присягает террористам ИГ.
Комментарии3
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igorrrpadlowitchs 19 февраля 2018 | 03:26
Это не стрельба, а теракт- нужно вещи называть своими именами!
patrik01 19 февраля 2018 | 03:49
И что тепер, ИГИЛ ждёт благодарности от Трампа, Ходорковского, Навального?
peresvet73 19 февраля 2018 | 03:56
Правда в том, что это никакая не ИГИЛ, а гражданская, межэтническая, межконфессиональная война в России, подготовленная и развязанная Путиным.
В 2000 Путин пил с дагестанцами за победу над чеченцами. Теперь чеченцы в шоколаде, а в Дагестане тотальные зачистки от демонстративно православного Путина.