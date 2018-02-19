Спортивная драма «Лед» выбилась в лидеры российского кинопроката.
По итогам минувшего уикенда, картина Олега Трофима собрала 452 млн рублей. Премьера киноленты состоялась 14 февраля. Второе место за выходные заняла американская мелодрама «Пятьдесят оттенков свободы» — 123 млн рублей.
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pravdoiskatel 19 февраля 2018 | 03:18
Посмотрел. Спортивная мылодрама.