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02:07, 19 февраля 2018

Воцерковление помогает геям вернуться к традиционной сексуальной ориентации.

Об этом в  телеэфире заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. При этом он сослался на исследования ученых. В связи с этим Илларион пояснил, что не считает позицию церкви по этому вопросу антинаучной.

Комментарии

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ur_sus 19 февраля 2018 | 02:20

Всё-таки церковники редкие клоуны

superkievlyanin 19 февраля 2018 | 02:53

//Воцерковление помогает геям вернуться к традиционной сексуальной ориентации.//

"Воцерковление" - что это за термин такой?
Он обозначает то что геям задницы зашивают? Я прав?

svirepyy_bambr 19 февраля 2018 | 03:05

ur_sus: Не, ну тут я поверю....Кто, кто, а попы насчет педофилии и гомосексуализма-первые спецы.....Этому, видать, воцерквление помогло....

(комментарий скрыт)

dpichugin 19 февраля 2018 | 02:25

нет, серьезно, на исследования каких ученых сослался митрополит?

uzhosuzhos 19 февраля 2018 | 02:42

Знаю невероятное количество батюшек, охочих до..... в общем, от мальчиков до мужиков.
Все на подбор воцерковленные.
И что дальше? Какие где там ученые? Что они такого исследовали?

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vit0nix 19 февраля 2018 | 02:55

ну правильно у церковников это уже давно традиционная ориентация

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perepilkin 19 февраля 2018 | 03:14

Это новость?

hrzn877 19 февраля 2018 | 04:06

При этом Митрополит Волоколамский забыл отметить, что в процессе воцерковления многие воцерковлённые священнослужители отдают свою воцерковлённость геям, забирая их грехи себе, при этом становясь геями... отважным священникам поём мы песню славы! Но всё же держать своих детей от них надо подальше - на всякий случай... да и самим беспечно спиной поворачиваться тоже не следует...

mikr76 19 февраля 2018 | 04:29

вот насчёт рпц я с местными завсегдатаями соглашусь.недовешали тварей,если такие как гундяев вылезают.

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