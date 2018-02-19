//Воцерковление помогает геям вернуться к традиционной сексуальной ориентации.//

Об этом в телеэфире заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. При этом он сослался на исследования ученых. В связи с этим Илларион пояснил, что не считает позицию церкви по этому вопросу антинаучной.