Акционист Федор Павлов-Андреевич устроил в Лондоне перформанс в поддержку геев в Чечне.

Видео акции опубликовано в ФБ «Русской службы BBC». Экс-редактор журнала «Молоток», живущий в Бразилии, пять часов провисел завернутым в ковер над улицей возле галереи Gazelli Art House. Художник подчеркнул, что такие же ковры используют для молитв, в них же заворачивают покойников.