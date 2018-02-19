Акционист Федор Павлов-Андреевич устроил в Лондоне перформанс в поддержку геев в Чечне.
Видео акции опубликовано в ФБ «Русской службы BBC». Экс-редактор журнала «Молоток», живущий в Бразилии, пять часов провисел завернутым в ковер над улицей возле галереи Gazelli Art House. Художник подчеркнул, что такие же ковры используют для молитв, в них же заворачивают покойников.
Комментарии5
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antiputin_antifa 19 февраля 2018 | 02:18
путинская бананово-фашистская сверхдержава - мировое пугало, как и её нелегитимный фюрер - Плешивая кремлёвская Паскуда пу :)))
serhio_25__ 19 февраля 2018 | 02:33
antiputin_antifa: Еще один хомяк хочет получить статус политического беженца под виджом обиженного задопёха.
rodiv 19 февраля 2018 | 03:04
antiputin_antifa: serhio_25__:
Ф. Павлов-Андреевич в центре Лондона - http://www.bbc.com/russian/media-43092284
olenenok_zed 19 февраля 2018 | 02:32
хмм. мои Рога. Зачем?
liquidsky__ 19 февраля 2018 | 02:49
Все эти активисты-акционисты либо геи, либо педофилы, либо наркобарыги мелкие.