Тренер сборной США по хоккею после матча в Пхенчхане отказался пожать руку своему российскому коллеге

На это обращает внимание издание «Inside the games». Там отмечают, что Тони Гранато не понравилось решение Олега Знарка выпустить в конце матча на лед сильнейших игроков, когда исход игры был уже ясен. Российская команда обыграла соперников из США накануне со счетом 4:0.