Тренер сборной США по хоккею после матча в Пхенчхане отказался пожать руку своему российскому коллеге
На это обращает внимание издание «Inside the games». Там отмечают, что Тони Гранато не понравилось решение Олега Знарка выпустить в конце матча на лед сильнейших игроков, когда исход игры был уже ясен. Российская команда обыграла соперников из США накануне со счетом 4:0.
Комментарии2
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russkie_za_sverjenie 18 февраля 2018 | 17:37
Имеет на это полное право. Закон не обязывает жать руку кому бы то ни было.
komar 18 февраля 2018 | 17:41
Одно слово пиндос, и ничего с этим не поделаешь!