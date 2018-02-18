В пробе бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане А. Крушельницкого, по данным источника, обнаружены следы мельдония

В пробе бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого, по данным источника, обнаружены следы мельдония. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс». По его данным, сейчас к российскому керлингисту едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Планируется, что завтра утром будет вскрыта вторая проба. При этом сможет присутствовать и сам спортсмен. Крушельницкий сказал прессе, что пока ничего об этом не знает.

Напомним, вместе с супругой Анастасией Брызгаловой он занял 3-е место в дабл-миксте.