В пробе бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане А. Крушельницкого, по данным источника, обнаружены следы мельдония
В пробе бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого, по данным источника, обнаружены следы мельдония. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс». По его данным, сейчас к российскому керлингисту едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Планируется, что завтра утром будет вскрыта вторая проба. При этом сможет присутствовать и сам спортсмен. Крушельницкий сказал прессе, что пока ничего об этом не знает.
Напомним, вместе с супругой Анастасией Брызгаловой он занял 3-е место в дабл-миксте.
Комментарии2
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vbgolub 18 февраля 2018 | 17:37
Сроду этого не было и вот опять!
russkie_za_sverjenie 18 февраля 2018 | 17:39
vbgolub: Бугага)))))))))) Даже Украина получила золото и на 17 месте!!!! А путиноиды на 20-м!!! И ни одной золотой!! И допинг не помог.