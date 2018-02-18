Недалеко от Рижского вокзала в Москве электричка сбила 5-летнего ребенка
Мальчика вертолетом доставили в больницу. Как сообщили агентству ТАСС в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, ребенок был в сопровождении отца. Там сказали, что электричка задела мальчика. При этом характер травм не уточнили.
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russkie_za_sverjenie 18 февраля 2018 | 17:35
Сегодня прям день скрепных новостей от сверхдержавы!! Русский мир - он такой. Обучение техники безопасности родителей и детей. Квалифицированные машинисты. Безвзяточный контроль путинских инспекторов всего этого.