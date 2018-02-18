Z Архив новостей новости
5 1 6 77
17:31, 18 февраля 2018

Недалеко от Рижского вокзала в Москве электричка сбила 5-летнего ребенка

Мальчика вертолетом доставили в больницу. Как сообщили агентству ТАСС в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, ребенок был в сопровождении отца. Там сказали, что электричка задела мальчика. При этом характер травм не уточнили.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

russkie_za_sverjenie 18 февраля 2018 | 17:35

Сегодня прям день скрепных новостей от сверхдержавы!! Русский мир - он такой. Обучение техники безопасности родителей и детей. Квалифицированные машинисты. Безвзяточный контроль путинских инспекторов всего этого.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 февраля Поздравить…

5 351 6 6365 16.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 14 февраля Поздравить…

5 419 6 7661 14.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 13 февраля Поздравить…

5 401 6 7418 13.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 15 февраля Поздравить…

5 329 6 7373 15.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 248 6 8202 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Одна из улиц в Москве будет носить имя лейтенанта Красной армии Печерского…

5 194 6 21337 11.02
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стрельба по ложной цели Никаких жуликов «бойкотисты» не поймают, потому что в выборах не участвуют. И вообще: тот, кто не хочет отдать свой голос на выборах, никогда не сможет отстоять чужой…

5 228 6 10973 14.02
Kполитика, выборы, общество, мнения
Новости

В России из-за санкций не могут завершить строительство телескопа Из-за ограничений ученые не могут получить необходимые фотоматрицы…

5 113 6 5822
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 139 6 9955 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 108 6 7735 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 564 6 53444 16.02
Kфото, спорт, общество, события
Блоги

Роман Цимбалюк шеф-корреспондент агентства УНИАН

«Мыжебратья» Можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму. Но на самом деле это не так…

5 172 6 17570 14.02
Kукраина, рф, сирия, политика, мнения
Новости

В Пентагоне заявили о проведении расследования нападения в Дэйр-эз-Зоре В результате атаки, по разным данным, погибли десятки или даже сотни россиян…

5 51 6 5309
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Дурново: Керлинг, который все полюбили! В ночь на вторник Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзу в соревнованиях смешанных пар. Для российского керлинга – это прорыв…

5 57 6 6015 13.02
Kспорт, общество, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 214 6 23159 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Измельчавшие наследники За что? За нефтяное поле для друзей  начальства? Это рядом со Сталинградом? Защитой Родины? Борьбой с фашизмом? Великой Отечественной? Обмелели вы. Измельчали…

5 95 6 11584 16.02
Kгосударство, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России из-за санкций не могут завершить строительство телескопа Из-за ограничений ученые не могут получить необходимые фотоматрицы…

5 113 6 5822
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Дерипаска же не мерзавец какой-то. Он купил услугу под называнием Настя. И он не ждал никакой подлости. Единственно, меня конечно потрясает безмыслие олигархов… Какое феноменальное дурачье!..

5 139 6 138940 14.02
#слушать 49:51 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, религия, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
5 118 6 33149 13.02
Блоги

Кусок эфира

Виктория Нуланд — Лесе Рябцевой: Я жила на корабле с 18 российскими моряками – они учили меня всему У меня было чудесное время, я жила на этом корабле, плавала от Находки до Владивостока…

5 199 6 210142 12.02
Kэхо москвы, сша, передачи, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Курс трупа 1:50 Вот просто представьте заголовок: «Десятки российских военнослужащих погибли в результате авиаударов США!» Представили такой заголовок? И правильно сделали, что не представили!..

5 334 6 146079 15.02
8читать ;смотреть
Kполитика, военные, армия, общество, сирия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6704494
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3300003

Сегодня в эфире