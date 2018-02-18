В Иране продолжается поисковая операция
На месте крушения самолета ATR-72 погибли 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Катастрофа произошла в горах в провинции Исфахан. По предварительным данным, причиной крушения стали сложные метеоусловия.
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На месте крушения самолета ATR-72 погибли 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Катастрофа произошла в горах в провинции Исфахан. По предварительным данным, причиной крушения стали сложные метеоусловия.
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