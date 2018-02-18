Украинские националисты забросали камнями здание Россотрудничества, офисы Сбербанка и Альфа-банка в Киеве
Украинские националисты забросали камнями здание Россотрудничества, а также офисы Сбербанка и Альфа-банка в Киеве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Информацию подтверждает и местный телеканал «112 Украина».
Комментарии5
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liberal_rodinu_predal 18 февраля 2018 | 17:35
Предоставляю, как на эту выходку посмотрят потенциальные инвесторы.
rassvet_12 18 февраля 2018 | 17:35
Они же дети, чего с них взять?
protiv777 18 февраля 2018 | 17:39
Це Европа как ни как. Уточнение: средневековая Европа (камни, катапульты, факелы, странные головные уборы, похожие на кастрюли). В правильном направлении движетесь хохлобесы. Так Держать.
liberal_vulgaris 18 февраля 2018 | 17:40
Орда она и есть орда :)
iwanow62 18 февраля 2018 | 17:40
Обезьяны свидомые.