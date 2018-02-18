Неизвестный стал стрелять по толпе людей во время празднования Масленицы в Дагестане
Четыре человека погибли, четверо ранены. Предполагаемый преступник убит, сообщает агентство «Интерфакс». Это произошло в Кизляре. Других подробностей пока нет.
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Четыре человека погибли, четверо ранены. Предполагаемый преступник убит, сообщает агентство «Интерфакс». Это произошло в Кизляре. Других подробностей пока нет.
Комментарии6
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russkie_za_sverjenie 18 февраля 2018 | 17:32
Ну дык, опять же сколенвставание. Карлик-казнокрад пестует мусульманских макак-бандитов, чтобы держать в узде русню.
rifles 18 февраля 2018 | 17:33
В яндекс новостях только про Украину.
Про Дагестан ни слова.
vtodorol 18 февраля 2018 | 17:34
С криком : "Это вам за пацанов !"
А пацаны .сплошь мэры и подобные, присели в СИЗО.
sim202_ 18 февраля 2018 | 17:36
И туда Обамачмо добрался?
zolingen 18 февраля 2018 | 17:40
Даже в дагестане понимают, что праздновать масленницу в феврале- верх дибилизма. Со стрельбой перебор конечно.
ivar1964 18 февраля 2018 | 17:40
Это красивый старинный народный обычай!