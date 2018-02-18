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17:04, 18 февраля 2018

Националисты в Киеве забросали камнями здание Россотрудничества

Активисты националистических организаций забрасывают камнями здание Россотрудничества на  ул.Борисоглебской на  киевском Подоле.

Как передает в  воскресенье корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», около сотни активистов Добровольческого движения ОУН (запрещена в  РФ) пришли от  майдана независимости к  зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и  яйцами. В  здании разбито много стекол.

Рядом находились сотрудники Нацгвардии и  полиции, но  они в ситуацию не вмешивались.

После этого часть активистов подошли к зданию «Альфа-Банка» на расположенной рядом ул.Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

Комментарии

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bereshukrasehaivpesch 18 февраля 2018 | 17:11

25 лет назад они самолеты строили, теперь в каменный век вернулись, дегенераты.

her 18 февраля 2018 | 17:14

bereshukrasehaivpesch: 25 лет назад они самолеты строили, теперь в каменный век вернулись, дегенераты.
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Прос**ли вы "патриоты", Украину, "новороссию", "русский мир". Тупицы :-)

iwanow62 18 февраля 2018 | 17:17

her: с годовщиной Дебальцевского котла!Там знатно карателей прожарили.

daatan 18 февраля 2018 | 17:20

Пусть продолжают эти провокации тупоголовые хлопчики киевские. Они только наруку освободительным армиям ДНР и ЛНР, коих скоро в Киеве будут встречать цветами.

vikwlad 18 февраля 2018 | 17:38

Какого хрена там делает Россотрудничество? Почему эту контору агрессора до сих пор не выгнали из Украины.

patrik01 18 февраля 2018 | 17:21

Националисты в Киеве забросали камнями здание Россотрудничества...

Украинцы - трусливая нация, могут только толпой на безоружных. Хрт, тьфу на вас.

nelibermot15 18 февраля 2018 | 17:27

her: прос.рать, кастрюля, означает лишиться, потерять. А данном случае - это ИЗБАВИТЬСЯ (от не нужного) Скачи дальше со своими бандерлогами и отрабатывай 11.80 гривен своими тупыми копипастами во всех блогах

liberal_vulgaris 18 февраля 2018 | 17:24

bereshukrasehaivpesch: Самолеты их заставляли строить русские оккупанты. Теперь это в прошлом

jblack2 18 февраля 2018 | 17:32

bereshukrasehaivpesch: эти дегенераты ничего не строили - не способны.
Те кто строил и создавал на Украине сейчас в большинстве своем на нищенской пенсии прозябают...

prade 18 февраля 2018 | 17:38

bereshukrasehaivpesch: Нормальная реакция украинцев на враждебную политику России в отношении Украины.

sisyanfashist 18 февраля 2018 | 17:11

В мире животных!)

vladimirbelarus 18 февраля 2018 | 17:13

Русский фашизм нужно выжигать огнём! Посжигайте их как в Одессе, по другому они не понимают.

patrik01 18 февраля 2018 | 17:24

vladimirbelarus:

Ты как тот мужик, что искал ключи не там где потерял, а под фонарём, где светлее. Если и есть русский фашизм, то он не в киевском Россотрудничестве, а на территории самой России - приходите к нам и выжигайте?

mordvinyka_zabiyka 18 февраля 2018 | 17:26

patrik01: вы сами себя подпалите и сгорите к епеням))как это частенько бывало

patrik01 18 февраля 2018 | 17:37

mordvinyka_zabiyka:

А ещё опущенные, вроде грузинов, на китайцев дрочат, ждут когда со дня на день китаёзы Россию захватят, тогда Южная Осетия и Абхазия опять им достанутся.

(комментарий скрыт)

pepelklaasa 18 февраля 2018 | 17:26

Обидно.
Ладно бы калом,мочой...привычно..

rips3 18 февраля 2018 | 17:34

pepelklaasa: ну да, украинские националисты сравнимы по уровню интеллекта именно с приматами, у коих есть традиция кидаться какахами...

sg70 18 февраля 2018 | 17:35

Смело, решительно и смело.. Не так, конечно, героически как Азов драпал из Мариуполя, стоило шахтерам чуть ближе к городу подойти, но все таки определенное мужество надо иметь. Ведь памятники уже все победили, теперь со зданияи воюют
Говорите жалко Украину, надо было не допускать, продолжать подкармливать, во всем угождать.. Нет уж. Все что там происходит только на руку России. Обычные украинцы наконец прозреют какое дерьмо копилось все эти годы под маской "национализма".. Если они сами не восстануть чтобы свернуть голову этой гадине, то можно подождать пока они с такими жу ублюдкам за польской границей друг другу бошки пооткручивают..

captainobvious 18 февраля 2018 | 17:36

желаю всем российским инвесторам, продолжающим с упорством, достойным лучшего применения "развивать" свой бизнес на Украине, с треском разориться. "Сбера" и "Альфы" это касается в первую очередь.

solonko 18 февраля 2018 | 17:39

Вот такая вот теперь "любовь" украинцев к России. "Что посеешь, то пожнешь".

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