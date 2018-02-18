Националисты в Киеве забросали камнями здание Россотрудничества...

Активисты националистических организаций забрасывают камнями здание Россотрудничества на ул.Борисоглебской на киевском Подоле.

Как передает в воскресенье корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», около сотни активистов Добровольческого движения ОУН (запрещена в РФ) пришли от майдана независимости к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

После этого часть активистов подошли к зданию «Альфа-Банка» на расположенной рядом ул.Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.