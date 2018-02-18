В Киеве и других украинских городах сторонники Михаила Саакашвили вышли на акции протеста
Манифестанты призвали президента страны Петра Порошенко уйти в отставку. Сообщалось о стычках с полицией.
Немедленное отстранение Порошенко от власти, объявление досрочных президентских выборов и избрание «временного» парламента Украины — сроком на один год. Таковы основные требования сторонников лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На прошедших во многих городах Украины акциях протеста объявлено о создании «оргкомитетов гражданского неповиновения» в каждом населенном пункте. Оппоненты действующей власти также намерены собирать подписи за импичмент главы государства. На марше, который состоялся сегодня в Киеве, к его участникам по видеомосту обратился сам Михаил Саакашвили, пообещав «воссоединиться» с протестующими. Он, напомню, на уходящей неделе был выдворен с территории Украины и сейчас находится в Нидерландах.
По оценкам СМИ, участниками столичной акции стали от 8 до 10 тысяч человек, незадолго до шествия ближайшие к Михайловской площади станции метро были закрыты. Руководство подземки объяснило это сообщениями о минировании. В целом протестный марш обошелся без серьезных нарушений порядка, за исключением инцидентов возле палаточного городка у Верховной рады. Там манифестанты пытались провоцировать полицейских, забрасывая их снежками.
В течение дня поступали сообщения о том, что силовики якобы приступили к демонтажу палаточного городка, однако эти данные не подтвердились.
Комментарии8
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cattt 18 февраля 2018 | 17:07
Ай да молодцы! Слава Украине!
patrik01 18 февраля 2018 | 17:14
В Киеве и других украинских городах сторонники Михаила Саакашвили вышли на акции протеста...
Молодцы, не ожидал от "мишистов". Желаю Михаилу Саакашвили побыстрее развалить Говноукраину.
vaka257 18 февраля 2018 | 17:40
patrik01: В Кизляре преступник открыл стрельбу по толпе людей, собравшихся на масленичные гуляния. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
Четыре человека погибли, еще четверо ранены. Трое из пострадавших — сотрудники Росгвардии. Преступник был убит ответным огнем, который открыли сотрудники правоохранительных органов.
neprostotak 18 февраля 2018 | 17:07
Вот это разрыв шаблона у Пригоженских. Бедняги не знают за кого мазу тянуть. За Саакашвили или за Порошенко!
Они вообще не привыкли к свободной, открытой политической жизни.
cattt 18 февраля 2018 | 17:09
neprostotak: Акции протеста у портянок вызывают аллергию, рабы не способны протестовать.
iwanow62 18 февраля 2018 | 17:21
neprostotak: мы за ничью...боевую!С годовщиной Дебальцевского котла!
putin_itogy 18 февраля 2018 | 17:22
Петя, Верни Михаила,
иначе тебе будет плохо!
olgkiev 18 февраля 2018 | 17:39
Порох закрыл 6ть ближайших станций метро..