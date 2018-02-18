В Киеве и других украинских городах сторонники Михаила Саакашвили вышли на акции протеста...

Манифестанты призвали президента страны Петра Порошенко уйти в отставку. Сообщалось о стычках с полицией.

Немедленное отстранение Порошенко от власти, объявление досрочных президентских выборов и избрание «временного» парламента Украины — сроком на один год. Таковы основные требования сторонников лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На прошедших во многих городах Украины акциях протеста объявлено о создании «оргкомитетов гражданского неповиновения» в каждом населенном пункте. Оппоненты действующей власти также намерены собирать подписи за импичмент главы государства. На марше, который состоялся сегодня в Киеве, к его участникам по видеомосту обратился сам Михаил Саакашвили, пообещав «воссоединиться» с протестующими. Он, напомню, на уходящей неделе был выдворен с территории Украины и сейчас находится в Нидерландах.

По оценкам СМИ, участниками столичной акции стали от 8 до 10 тысяч человек, незадолго до шествия ближайшие к Михайловской площади станции метро были закрыты. Руководство подземки объяснило это сообщениями о минировании. В целом протестный марш обошелся без серьезных нарушений порядка, за исключением инцидентов возле палаточного городка у Верховной рады. Там манифестанты пытались провоцировать полицейских, забрасывая их снежками.

В течение дня поступали сообщения о том, что силовики якобы приступили к демонтажу палаточного городка, однако эти данные не подтвердились.