Службы безопасности Израиля предотвратили покушение на министра обороны страны...

Убить Авигдора Либермана планировали палестинские радикалы.

По делу о покушении на министра обороны задержаны шесть подозреваемых, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление израильской контрразведки ШАБАК. За подготовкой убийства чиновника стояли члены группировки «Исламский джихад». Издание Jerusalem Online уточняет, что боевики планировали взорвать бомбу на пути регулярного маршрута кортежа министра.

Ячейка «Исламского джихада» действовала в районе города Вифлеем. Боевиков вербовали не только для покушения на Либермана, но и для проведения атак с использованием огнестрельного оружия против жителей поселений и солдат в районе Гуш-Эцион к югу от Иерусалима.

В контрразведке подчеркнули, что деятельность ячейки была пресечена на очень ранних этапах подготовки атак. Ее руководителями были двое мужчин в возрасте 25 и 32 лет, которых ранее уже привлекали к ответственности за подготовку терактов.

Группировка «Исламский джихад» выступает за уничтожение государства Израиль и признана террористической в США, ЕС и некоторых других странах.