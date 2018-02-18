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17:01, 18 февраля 2018

Службы безопасности Израиля предотвратили покушение на министра обороны страны

Убить Авигдора Либермана планировали палестинские радикалы.

По делу о покушении на министра обороны задержаны шесть подозреваемых, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление израильской контрразведки ШАБАК. За подготовкой убийства чиновника стояли члены группировки «Исламский джихад». Издание Jerusalem Online уточняет, что боевики планировали взорвать бомбу на пути регулярного маршрута кортежа министра.

Ячейка «Исламского джихада» действовала в районе города Вифлеем. Боевиков вербовали не только для покушения на Либермана, но и для проведения атак с использованием огнестрельного оружия против жителей поселений и солдат в районе Гуш-Эцион к югу от Иерусалима.

В контрразведке подчеркнули, что деятельность ячейки была пресечена на очень ранних этапах подготовки атак. Ее руководителями были двое мужчин в возрасте 25 и 32 лет, которых ранее уже привлекали к ответственности за подготовку терактов.

Группировка «Исламский джихад» выступает за уничтожение государства Израиль и признана террористической в США, ЕС и некоторых других странах.

Комментарии

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patrik01 18 февраля 2018 | 17:16

Службы безопасности Израиля предотвратили покушение на министра обороны страны...

Для галочки небось придумали, про покушение? С носарей станется - лживость у них в генах.

mayk19 18 февраля 2018 | 17:32

patrik01:так ты и бесносарь и бесмоскарь-питор..

patrik01 18 февраля 2018 | 17:39

mayk19 - грязножопый азиат.

meteor1908 18 февраля 2018 | 17:17

А в России признана террористической?

mayk19 18 февраля 2018 | 17:29

meteor1908: нет..Лавров год назад их с ХАМАС в Москве как дорогих гостей встречал

kiever 18 февраля 2018 | 17:37

mayk19: и правда прикрой американцы эту лавочку, под названием "братья мусульмане", основных симпантиантов хамасевцев, внеси их в список террористов, и хамас захиреет, наверняка, так нет не только в список террористов не вносят, так ещё и заигрывают в Сирии с ними, а вообще похоже досталось тебе от России пока в Израиль не сбежал, судя по обиде. Неужеле еле от погромов спасся? Или злые русские националисты жить не давали?

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