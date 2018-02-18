В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого предположительно обнаружен мельдоний
В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, который выиграл бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, предположительно обнаружен мельдоний. О том, что у спортсмена нашли допинг со ссылкой на свои источники сообщает газета «Спорт-Экспресс». Официально, в Международном олимпийском комитете имя спортсмена, подозреваемого в употреблении запрещенного препарата, не называют. Там также и не уточняют, о каком виде спорта ждет речь, сообщил пресс-атташе нашей команды Константин Выборнов. Обнародовать подробности МОК собирается после вскрытия второй пробы. Сам Крушельницкий, а также его тренер Дмитрий Мельников сообщили, что ничего не знают о положительной допинг-пробе. Мельников добавил, что спортсмен действительно принимал мельдоний, но прекратил прием в 2016 году, когда препарат был запрещен.
Александр Крушельницкий стал бронзовым медалистом в керлинге вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Если информация о допинге подтвердится, награды будут лишены оба, сказал в интервью «Эху Москвы» спортивный юрист Артем Пацев.
Напомним, что сборная России выступает на играх в Южной Корее под нейтральным флагом именно из-за обвинений в систематическом применении допинга российскими спортсменами.
Комментарии19
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fazer 18 февраля 2018 | 17:06
Сссаакральные ссаакрепы- однако.
nagato 18 февраля 2018 | 17:06
За каким хреном кёрлингисту мельдоний??
Не, я пойму батлониста, лыжника, хоккеиста..
Но если шахматист принимает стероиды, то это НИКАК не улучшает его показатели в шахматах! Скорее, он хочет нарастить дистрофичную мускулатуру, чтобы понравиться любимой девушке..
Нет, еще раз - зачем этим полотерам мельдоний?? Что, срывают дыхание и перегружают метаболизЬм, гоняясь за каменными чушками?
Не верю, в общем.
jetsam 18 февраля 2018 | 17:09
nagato: а зачем хронику стакан утром? - чтобы руки не тряслись...
daatan 18 февраля 2018 | 17:11
Предположительно обнаружен мельдоний, предположительно биологическое оружие в пробирке Пауэлла, предположительно химоружие в Сирии, предположительно боинг сбили русские, .... чё то подпиндосники никак не могу доказательства точные предъявить. Гы. Дебилы они, что ли? :)
tonight 18 февраля 2018 | 17:16
daatan: Дебилы вы, недострана ОАR. Вам дали шанс а вы просрали. Теперь все убедились что в раше нет чистых спортсменов, все жрут допинг как оказалось
mg_vr 18 февраля 2018 | 17:16
МОК не назвал имени спортсмена, а Спорт газета уже доподлинно это имя знает из своих источников, может эти источники и подсыпали мельдоний, как в своё время поменяли мочу?
bozman_xl 18 февраля 2018 | 17:28
mg_vr: Не. это гад Обама подсыпал, всё никак не успокоится, даже на пенсии.
vis_a_vis 18 февраля 2018 | 17:17
\\ daatan: Гы. Дебилы они, что ли? :) //
Нет, просто они привыкли отвечать за свои слова. Это в России все однозначно: еще не начался суд, а уже известен приговор, еще не состоялись выборы, а уже известно, кто победил.
lenin3 18 февраля 2018 | 17:12
nagato: не удивлюсь, что после Игр МОК у всех российских медалистов найдет допинг:мельдоний,марихуану,водку,в конце концов(вот про боярышник Родченков забыл упомянуть, а то бы и его нашли).МОК целенаправленно убивал российских спортсменов, а они, панимашь, ещё имеют наглость бултыхаются, завоевывать медали. Базу не за это было заплачено.
Становится опасно за Медведеву и Загитову,да и за хоккеистов.
Следи за собой, будь осторожен...
lenin3 18 февраля 2018 | 17:14
Баху не за это было заплачено...
vis_a_vis 18 февраля 2018 | 17:14
\\ nagato: За каким хреном кёрлингисту мельдоний??... Не верю, в общем. //
Из сообщения:
Мельников добавил, что спортсмен действительно принимал мельдоний, но прекратил прием в 2016 году, когда препарат был запрещен.
Зачем-то понадобился. Наверно, чтобы пол натирал быстрее.
lnmanusnostras1 18 февраля 2018 | 17:22
vis_a_vis: Ну как бы его в аптеках как продавали так и продают, а допинг он только потому что у нас распространен. Но согласись что для керлинга перед олимпиадой его нет смысла есть.
michael_golubchik 18 февраля 2018 | 17:31
nagato: Нет, еще раз - зачем этим полотерам мельдоний?? Что, срывают дыхание и перегружают метаболизЬм, гоняясь за каменными чушками?
Не верю, в общем.
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Но он же сам сказал, что принимал мильдоний по крайне мере до 2016-го. Значит был нужен.
milyimilyi 18 февраля 2018 | 17:14
Подстава подлой "немчуры"
shebidat 18 февраля 2018 | 17:16
Вот это круто-русские не сдаются!
democ 18 февраля 2018 | 17:22
И долго эта свистопляска будет продолжаться? Может, кто пил мельдоний, пока не выступать? Больше похоже на садо - мазо.
jetsam 18 февраля 2018 | 17:23
пока это предположение (@предположительно обнаружен@).
первая проба дает плюс. вторая - не всегда.
так что ошибка не исключена. перепроверят. контроль отлажен.
сутки всего ждать. не надо наездов.
foma1eremabiatlon 18 февраля 2018 | 17:28
это всё фигня: самое главное, что "сестра Шипулина взяла золото" и " сестра Шипулина отомстила за брата"!! Только непонято, кому она отомстила Домрачевой , занявшей второе место, или Экхофф, которая тут не пришей к п..де рукав?
cheburembo 18 февраля 2018 | 17:33
foma1eremabiatlon: акимовой