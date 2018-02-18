В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого предположительно обнаружен мельдоний

В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, который выиграл бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, предположительно обнаружен мельдоний. О том, что у спортсмена нашли допинг со ссылкой на свои источники сообщает газета «Спорт-Экспресс». Официально, в Международном олимпийском комитете имя спортсмена, подозреваемого в употреблении запрещенного препарата, не называют. Там также и не уточняют, о каком виде спорта ждет речь, сообщил пресс-атташе нашей команды Константин Выборнов. Обнародовать подробности МОК собирается после вскрытия второй пробы. Сам Крушельницкий, а также его тренер Дмитрий Мельников сообщили, что ничего не знают о положительной допинг-пробе. Мельников добавил, что спортсмен действительно принимал мельдоний, но прекратил прием в 2016 году, когда препарат был запрещен.

Александр Крушельницкий стал бронзовым медалистом в керлинге вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Если информация о допинге подтвердится, награды будут лишены оба, сказал в интервью «Эху Москвы» спортивный юрист Артем Пацев.

Напомним, что сборная России выступает на играх в Южной Корее под нейтральным флагом именно из-за обвинений в систематическом применении допинга российскими спортсменами.