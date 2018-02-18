Самолет, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска
Решение было принято после того, как один из пассажиров почувствовал себя плохо. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Уральские авиалинии», которой принадлежит самолет. Лайнер провел в Новосибирске час, после чего благополучно прибыл в пункт назначения.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт