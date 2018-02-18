Михаил Саакашвили по видеомосту из Нидерландов обратился к своим сторонникам в Киеве

Лидер партии «Движение новых сил» пообещал, что на Украине будет выдвинут кандидат в президенты от народа. При этом политик добавил, что собирается вернуться в страну.

По данным агентства УНИАН, в акции сторонников Саакашвили в Киеве участвуют около 3,5 тысяч человек. Они требуют отставки президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Михаила Саакашвили выдворили из Киева в Польшу, после этого он отправился в Нидерланды к своей семье.