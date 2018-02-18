Михаил Саакашвили по видеомосту из Нидерландов обратился к своим сторонникам в Киеве
Лидер партии «Движение новых сил» пообещал, что на Украине будет выдвинут кандидат в президенты от народа. При этом политик добавил, что собирается вернуться в страну.
По данным агентства УНИАН, в акции сторонников Саакашвили в Киеве участвуют около 3,5 тысяч человек. Они требуют отставки президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Михаила Саакашвили выдворили из Киева в Польшу, после этого он отправился в Нидерланды к своей семье.
Комментарии4
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max3446 18 февраля 2018 | 16:43
Делегация, состоящая из политиков и членов гуманитарных организаций Германии и Норвегии, посетит ДНР в понедельник, 19 февраля.
Об этом говорится в заявлении МИД Донецкой Народной Республики.
«В понедельник под патронатом министерства иностранных дел ДНР в Донецкую Народную Республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии», — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ДНР.
Основной целью визита называют «развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и ДНР».
cattt 18 февраля 2018 | 17:02
max3446: Самому то не смешно!!!
sergej17 18 февраля 2018 | 17:36
max3446: Источник, плиз- только не типа РИА.
sisyanfashist 18 февраля 2018 | 16:44
У навального появился шанс стать презиком!?) Укрогабоностан и презик сисян !