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16:31, 18 февраля 2018

Кабинет министров Латвии созывает экстренное заседание после задержания руководителя Центробанка страны

По словам латвийского премьера Мариса Кучинскиса, никаких признаков угрозы финансовой системе государства нет. Заседание назначено на завтра. Главу банка Латвии Илмара Римшевича задержали сотрудники по борьбе с коррупцией. Следствие считает, что он мог иметь отношение к организованной преступной группе, которая вымогала деньги у банкиров, используя политическое влияние. На работе и дома у Римшевича прошли обыски.

Комментарии

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sim202_ 18 февраля 2018 | 16:36

Когда, когда же..?

gvs 18 февраля 2018 | 16:37

Глава ЦентробанДЫ Латвии )))

kotvinder2 18 февраля 2018 | 16:51

По нашей татарке тоже давно тюрьма плачет.

(комментарий скрыт)

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