Россия опустилась на 20-ю строчку в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Пхенчхане
У нашей команды 11 наград. При этом ни одной золотой. Украина и Польша, у которых всего по одной медали, но золотой, делят 17 строчку. В тройке лидеров – Норвегия, Германия и Нидерланды.
Комментарии42
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max3446 18 февраля 2018 | 16:36
Село Гавриловка под Киевом находится на грани экологической катастрофы из-за сотен тонн мертвой курятины.
В Гавриловке расположено агропромышленное предприятие «Гаврилівські курчата».
Причиной возможных экологических проблем является огромный могильник, который устроили владельцы птицефабрики в селе Гавриловка Киевской области.
arye_11 18 февраля 2018 | 16:39
max3446:
Максик.
Здесь речь идет о Российских Олимпятах. а ты нам о Гавриловских Курчатах.
Хотя одно их объединяет - и тем и тем свернули шею.
vis_a_vis 18 февраля 2018 | 16:57
\\ arye_11: Здесь речь идет о Российских Олимпятах. а ты нам о Гавриловских Курчатах. //
Комменты Макса напоминают старую поговорку: В огороде бузина, а в Киеве дядька.
her 18 февраля 2018 | 17:05
Россия опустилась на 20-ю строчку в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Пхенчхане
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Без мельдония, путинские оказались импотентами.
kom01 18 февраля 2018 | 17:14
her:Так на олимпиаду, в основном, поехали ваши, либеральные, готовые продать не только Родину, но и мать, жену, детей.
pavel_3768 18 февраля 2018 | 17:24
kom01: ваши, " непродажные", поехали в Африку, за денежку. Теперь их матери, жёны и дети, плачут.
drgonish 18 февраля 2018 | 17:39
her:
[Без мельдония, путинские оказались импотентами. ]
Что-то ты часто импотенцию вспоминаешь. Замучила?
На Олимпиаде много новичков. Сильных атлетов завернули оптом не глядя. Никто и не ожидал, что зелень будет дергать золото. Тем не менее, ребята отлично себя показывают.
Возможно, неплохо, что все именно так складывается.Ииначе у племени россиянских мерзляковых случился бы массовый заворот кишок. Нам таких жертв не надо.
zztop1960 18 февраля 2018 | 17:11
arye_11: Хотя одно их объединяет ??? Может и те и те русской национальности ?
rouslllllanist4e 18 февраля 2018 | 17:28
arye_11: Хотя одно их объединяет
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Арик, а зачем ваш Беня размахивал шелезякой перед журналистами?
Хочет с Пьетро Порошенко объединиться, или просто плагиатом занимается?
Как успехи израильских спортсменов в командном зачёте?
arye_11 18 февраля 2018 | 17:34
rouslllllanist4e:
"Израильский фигурист Алексей Быченко произвел настоящий фурор на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
Его безупречное выступление в короткой программе командных соревнований под "Хава Нагилу" было оценено в 80,69 балла.
Таким образом, за свой номер выступление фигурист был награжден не только шквалом оваций зрителей, но и вторым местом, благодаря чему сборная Еврейского государства закрепилась на восьмом месте – Быченко получил 9 из 13 баллов, которые сборная получила в целом. "
rouslllllanist4e 18 февраля 2018 | 17:40
arye_11: Израильский фигурист Алексей Быченко произвел настоящий фурор
=====
Видишь, какой молодец!
Занимается делом во благо своего государства.
И главное - чистокровный еврей!
А ты, удакм, в это время в чужой стране занимаешься разжиганием антисемитизма.
poluputing 18 февраля 2018 | 16:44
max3446: хто всравсь? НЕвестка. Так она ж в поле. Так вот же её халат висит
lazich 18 февраля 2018 | 16:56
Что там кричал Елистратов про "приехал и показал им всем"? Продолжают показывать. Прямо скажем, это грандиозное шоу. Из серии "она утонула".
tag188 18 февраля 2018 | 16:57
max3446: Село Гавриловка под Киевом находится на грани экологической катастрофы
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В Красноярске уже давно экологическая катастрофа. "Режим черного неба" круглый год.
Ну ты ж об этом не орешь. Все про какое-то украинское село печешься.
Хотя, пусть все видят "лицо" истинного российского патриота. До всего и всех им есть дело, кроме того, что в родной стране происходит.
qroswen 18 февраля 2018 | 16:36
как херово наркоманам без мельдония и мочи от фсб..
seryj_wolk 18 февраля 2018 | 16:47
qroswen: Тенденция в направлении деградации! И это у мечтающих о великости!
vis_a_vis 18 февраля 2018 | 16:54
В самом деле: ведь завоевано немало медалей, но ни одной золотой!
Совсем немного не хватает, допинга какого-то: от Мельдония до Мутко.
sklar39 18 февраля 2018 | 16:37
А разве Россия принимают участие в Олимпийских Играх? Какое место, вы это о чем? Правильнее будет говорить сколько медалей завоевали спортсмены из России.
vis_a_vis 18 февраля 2018 | 16:59
sklar39: да, наглядно видно, как сникли "герои спорта" без административно-командной вертикали.
uaslavaua 18 февраля 2018 | 17:18
vis_a_vis: Странно что вопрос с допингом всплыл только сейчас, можно подумать ни у кого подозрений не возникло на Олимпиаде в Сочи, когда команда принимающей страны сразу уходит в лидеры. Это из той же области что и война на Донбассе( Россия не при чем, но Россия как черт ладана боится миротворцев на границе РФ и днр, и вмешательства в выборы в США, когда «патриоты» с нескрываемым восторгом ликовали трампу и даже пили по этому поводу шампанское в Думе), все очевидно
vis_a_vis 18 февраля 2018 | 17:35
\\ uaslavaua: Странно что вопрос с допингом всплыл только сейчас, можно подумать ни у кого подозрений не возникло на Олимпиаде в Сочи... //
Возникали подозрения. И даже еще раньше. Но тогда верили "честному российскому слову". История с допингом это часть общей истории об утрате Россией доверия. Это хорошо показано в известной притче о пастушонке, который для смеха кричал: "Волки, волки!", а когда появились реальные волки, ему уже никто не поверил. Вот так и Россия: утратила доверие, теперь уже России ЗАРАНЕЕ не верят, нужно много усилий, чтобы поверили.
pavel_3768 18 февраля 2018 | 17:35
uaslavaua: загадка. Когда я впервые выехал за границу, был удивлён, насколько там все доверяют друг другу... В то же время Задорнов начал "юморить" какие там все тупые. Можно из аптеки супермаркета отправить посылку себе, умному.
Теперь грызут себе локти," чо эта нас все не любят"
daatan 18 февраля 2018 | 16:37
Это только начало. Конечно наша сборная обойдет и Польшу и Украину, и другие страны, даже в таком, ослабленном составе. Что по мне, так ехать надо было только претендентам на золото и серебро. Пусть было бы в команде 10 чел, но это были бы только медалисты золота и серебра. А остальные не поехали бы в знак протеста к МОК. Это было бы норм.
cattt 18 февраля 2018 | 16:40
daatan: Когда читаешь: Россия опустилась на...
Всегда хочется спросить, зачем же путин поднимал ее с колен?
daatan 18 февраля 2018 | 16:54
cattt: Вы наверно чето перепутали, уважаемый? :)))))))))))
cattt 18 февраля 2018 | 17:00
daatan: Чего я мог перепутать. Если в Битве Гладиаторов олимпейских опустилась а в нашей главной скрепе, то про уровень жизни я помолчу!
uaslavaua 18 февраля 2018 | 17:25
cattt: Я хоть и не переношу ватников, но такую позицию тоже не понимаю, что в РФ уровень жизни ниже плинтуса. Вы если бывали в Европе, то мне вам рассказывать, что они живут хуже намного чем в Москве, посмотрите как там убого одеваются, ездят на старых ауди 20 летней давности, у них формально может уровень жизни и повыше, потому что цены тоже астрономические, взять ту же Норвегию, страну с самым высоким уровнем жизни, а по факту Осло деревня, как в Подмосковье провинциальный городок, только большой, скукотища жуткая. А все дорогие европейские бренды скупают в основном китайцы, а сами европейцы ходят не пойми как кто, уже даже на улице женщину от мужчины не сразу отличишь. Зато понапустили мигрантов, которых кормят европейцы со своих налогов
kotvik 18 февраля 2018 | 17:33
uaslavaua: Вы сами-то верите в ту чушь, котрую написали? Смех и грех!
zztop1960 18 февраля 2018 | 17:15
cattt: her: Всегда хочется спросить, зачем же путин поднимал ее с колен? Россия "Яблочко" танцует , в присядку
idruker 18 февраля 2018 | 17:04
daatan: Тебе мало утечки мозгов? Тебе захотелось еще утечки ног и мускулов? Тогда ты все правильно предлагаешь
vladimirbelarus 18 февраля 2018 | 17:19
daatan: Тут дело такое, совочный ты наш, претенденты твои на золото и серебро в прошлом были, как бы тебе попроще объяснить, не совсем честны со своими коллегами, употребляя дюшес. Без мельдония они перестали быть претендентами. Мутко замутил всё так с подачи карлика, что теперь и не поймёшь, кто претендент, а кто мельдонист. Замутил Путин политику в спорт, хотел показать "величие" своей политики в Сочи, теперь без мельдония расхлебать не может.
piter_ug 18 февраля 2018 | 16:40
Ну вот теперь, когда околоспортивное расейское чиновничество в полной жопе, спортсмены могут расслабиться и посоревноваться в своё удовольствие за оставшиеся комплекты медалей.
navy 18 февраля 2018 | 16:53
Главное, что Атлеты (кстати, единственные Атлеты на олимпиаде) юнитед статам рожи намылили. С меня этого достаточно, чтоб считать олимпиаду успешной. Жаль, что бандеровцы в хоккей не умеют играть.
vtodorol 18 февраля 2018 | 17:20
navy: navy: "Это им за пацанов...." ??!!
amg66 18 февраля 2018 | 17:23
navy: ...это понятно, про « рожи намылили», а как, уважаемый, Ваш ник “navy” вяжется с Вашим патриотическим порывом?
jamba 18 февраля 2018 | 16:58
Еще на ступеньку ниже, и можно гордо заорать "Очкооо!"))))
kablukov 18 февраля 2018 | 17:02
Какой может быть зачёт, если ихтамнет?
bun777 18 февраля 2018 | 17:02
"Не смешите мои Искандеры". Проиграем на Олимпиале - оттянемся на Воронеже.
grishakras 18 февраля 2018 | 17:03
Каков поп , такой и приход : первые места с конца : по продолжительности жизни , по доходом населения, по медицинскому обслуживанию , а теперь и по образованию и по спорту. Дожили.
laotszy 18 февраля 2018 | 17:04
Срочно договориться с Родченко!. Заверить,что не отравят и не убьют- пусть везет дюшес!
virgenu 18 февраля 2018 | 17:05
Русофобы проклятые и бендеровцы. Все врут, наши всё равно сильнее всех, наши скрепы нерушимы!
vektorwap 18 февраля 2018 | 17:28
Миронов пел о рашке.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
На лицо ужасные, добрые внутри,
Там живут несчастные люди-дикари.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела.
Крокодил не ловится, не растёт кокос,
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз.
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз,
Крокодил не ловится, не растёт кокос.
Вроде не бездельники и могли бы жить,
Им бы понедельники взять и отменить.
Им бы понедельники взять и отменить,
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Как назло на острове нет календаря,
Ребятня и взрослые пропадают зря.
Ребятня и взрослые пропадают зря,
На проклятом острове нет календаря.
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году.
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году