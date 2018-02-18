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16:30, 18 февраля 2018

Александр Крушельницкий утверждает, что ничего не знает о возможном обнаружении мельдония в его допинг-пробе

Бронзовый призер Олимпийских игр в Южной Корее Александр Крушельницкий утверждает, что ничего не знает о возможном обнаружении мельдония в его допинг-пробе. Об этом спортсмен сказал в интервью агентству РИА Новости.

О том, что подозрительные результаты показал один из допинг-тестов Крушельницкого, ранее сообщили источники газеты «Спорт-Экспресс». По их данным, сейчас к россиянину едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

Комментарии

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patriot1980 18 февраля 2018 | 16:37

Все правильно.
О результатах теста должны сообщить соответствующие "инстанции" , а не газетка "СЭ".

Интересно, если это правда,"сабжа" линчуют или сделают из него мученика-героя?

r88w556xl4 18 февраля 2018 | 16:47

Хороший трюк придумали западные функционеры от спорта с безобидным мельдонием, который не считался допингом десятилетия и следы его остаются в крови месяцами. Они б ещё витамины к допингу причислили. Зато американские спортсмены сидят на серьёзной наркоте, принимая лошадиные дозы жёсткого допинга официально на "законном основании", так как у них через одного то синдром "дефицита внимания", то ещё какая-то выдуманная хрень. Спорт давно превратился в марионетку политиканов и дельцов, и не употребляющих допинг в нём нет, а есть те, кого ловят и кого не ловят, те, против кого фабрикуют дела и кого покрывают.

terens 18 февраля 2018 | 17:02

r88w556xl4: Это еще что. Вот команда из Норвегии вообще жжот. У них там почти все лыжники - "астматики" и они привезли с собой вагон бронхорасширяющих препаратов от астмы. Ну разве это не читерство? Но мир почему-то молчит на этот счет а прицепился к какому-то мельдонию.

bazilgu 18 февраля 2018 | 17:03

r88w556xl4: А кто нашим спортсменам мешает делать то же самое, что делают американцы? Вы знаете, сколько заявок подали наши спортсмены на употребление того, что Вы называете "лошадиными дозами допинга"? Вот поинтересуйтесь прежде, чем пылать праведным гневом. Поинтересуйтесь, какой процент отказов в таких разрешениях у американских и у российских спортсменов. Поинтересуйтесь фактами. Но, судя по всему, факты Вас мало интересуют. Телевизор сказал, что "наших обижают"- и Вам этого достаточно. Попробуйте применить по назначению ту круглую штуку, которая у Вас между плеч. Понимаю, что не всем это удается, но попробуйте. Чем черт не шутит- может быть получится.

natad 18 февраля 2018 | 17:37

bazilgu: Нашим только 15 разрешили американцам 400 спортсменам.Нашим не мешают,а не разрешают.

jetsam 18 февраля 2018 | 16:50

patriot1980: сделают мученика. дыру в сирии закроют. лучше пожертвовать одним олимпийцем, чем признать гибель сотни там, где мы победили 3 раза...

r88w556xl4 18 февраля 2018 | 16:51

jetsam: Да ты хоть ещё 100 раз про фейк с сотнями погибших повтори, он от того правдой не станет.

captain_ 18 февраля 2018 | 17:01

Министр обороны США в Прощёное воскресенье попросил прощение у ихтамнетов: простите, что не всех вас мы уничтожили в Сирии.

bozk 18 февраля 2018 | 16:41

Расчехлить Искандеры!

kottigr1 18 февраля 2018 | 16:44

bozk: Выфсёвретиэтонемымудкосукаподбросил !

roma_stolnyy 18 февраля 2018 | 16:45

Обидно мля. Только забывать стали про мельдоний и вот опять.

hangman19 18 февраля 2018 | 16:47

ушел в несознанку

peresvet73 18 февраля 2018 | 16:59

Ушёл в несознанку. Как учит Великий Вождь и Ко.

garykiriakos 18 февраля 2018 | 17:01

..ой как неудобно...

virgenu 18 февраля 2018 | 17:02

Стандартный путинский стиль: ничего не знаю, меня там не было, все врут, это русофобия, Украина виновата........

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