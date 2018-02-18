Бронзовый призер Олимпийских игр в Южной Корее Александр Крушельницкий утверждает, что ничего не знает о возможном обнаружении мельдония в его допинг-пробе. Об этом спортсмен сказал в интервью агентству РИА Новости.

О том, что подозрительные результаты показал один из допинг-тестов Крушельницкого, ранее сообщили источники газеты «Спорт-Экспресс». По их данным, сейчас к россиянину едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.