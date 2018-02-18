Спортивный юрист: В случае подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого, медалей лишат и его партнершу
В случае официального подтверждения положительной допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого, медалей лишат и его партнершу. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спортивный юрист Артем Пацев.
Ранее появилась информация, что у Крушельницкого в допинг-пробе, взятой во время Олимпиады-2018, был обнаружен мельдоний.
«Если действительно в пробе спортсмена, участвующего в Олимпийских Играх, выигравшего медаль, обнаружено запрещенное вещество, то тогда единственные последствия, которые непосредственно сразу последуют на ОИ — это лишение завоеванных наград, лишение медали. Причем медалей будет лишен не только он, но и партнерша его по паре — Анастасия Брызгалова», — сказал он.
А.Пацев отметил, что пока официальной информации не было, это пока сообщения СМИ.
По словам юриста, впоследствии, после Олимпийских Игр, этим случаем будет заниматься Международная федерация, «определяя степень и меру наказания в виде дисквалификации на какой-то срок. Он отметил, что учитываться будет степень вины «с учетом концентрации обнаруженного вещества, и способ попадания в организм».
А.Пацев добавил, что даже если А.Крушельницкий принимал мельдоний еще до его запрещения, спортсмен все равно будет отстранен от соревнований.
«Во Всемирном антидопинговом кодексе и в принятых всех на его основе антидопинговых актах, в том числе антидопинговых правилах для ОИ 2018 года, существует статья N 9, которая говорит об автоматической дисквалификации результата в случае, если спортсмен дал положительную пробу на содержащееся запрещенное вещество. Неважно, каким способом, когда это вещество попало в организм. Эти все вещи, которые связаны с виной или халатностью спортсменов, они влияют на срок дисквалификации», — пояснил В.Пацев.
Керлингист А.Крушельницкий вместе с А.Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте.
Комментарии8
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demokrat62 18 февраля 2018 | 16:24
Не думаю,что только лишение медалей грозит.Грозит и полное исключение из МОК и исключение из ряда спортфедераций .С Россией валандатся уже не будут.
peresvet73 18 февраля 2018 | 16:25
Привет Путину и Ко!
metalug 18 февраля 2018 | 16:25
Не надо быть юристом, чтобы знать очевидное:
при дисквалификации за допинг одного из членов команды наград лишается вся команда.
ugiazov 18 февраля 2018 | 17:05
metalug: Так он что, провокатор?
moncegorskyi 18 февраля 2018 | 16:34
Но вот мне действительно непонятно, зачем в керлинге использовать допинг. Что он дает, концентрацию, недрожание рук после запоев и т.д. Будто спокойная и размеренная возня на площадке без лишних силовых нагрузок...
inkphone 18 февраля 2018 | 16:35
Спортивные юристы ОАР интеллектом напоминают "сыновей юристов".
ugiazov 18 февраля 2018 | 16:50
Подождём проверки.
gugi23 18 февраля 2018 | 16:59
это уже потология!!!