Спортивный юрист: В случае подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого, медалей лишат и его партнершу

В случае официального подтверждения положительной допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого, медалей лишат и его партнершу. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спортивный юрист Артем Пацев.

Ранее появилась информация, что у Крушельницкого в допинг-пробе, взятой во время Олимпиады-2018, был обнаружен мельдоний.

«Если действительно в пробе спортсмена, участвующего в Олимпийских Играх, выигравшего медаль, обнаружено запрещенное вещество, то тогда единственные последствия, которые непосредственно сразу последуют на ОИ — это лишение завоеванных наград, лишение медали. Причем медалей будет лишен не только он, но и партнерша его по паре — Анастасия Брызгалова», — сказал он.

А.Пацев отметил, что пока официальной информации не было, это пока сообщения СМИ.

По словам юриста, впоследствии, после Олимпийских Игр, этим случаем будет заниматься Международная федерация, «определяя степень и меру наказания в виде дисквалификации на какой-то срок. Он отметил, что учитываться будет степень вины «с учетом концентрации обнаруженного вещества, и способ попадания в организм».

А.Пацев добавил, что даже если А.Крушельницкий принимал мельдоний еще до его запрещения, спортсмен все равно будет отстранен от соревнований.

«Во Всемирном антидопинговом кодексе и в принятых всех на его основе антидопинговых актах, в том числе антидопинговых правилах для ОИ 2018 года, существует статья N 9, которая говорит об автоматической дисквалификации результата в случае, если спортсмен дал положительную пробу на содержащееся запрещенное вещество. Неважно, каким способом, когда это вещество попало в организм. Эти все вещи, которые связаны с виной или халатностью спортсменов, они влияют на срок дисквалификации», — пояснил В.Пацев.

Керлингист А.Крушельницкий вместе с А.Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте.