Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам открывать свой бизнес без согласия мужа или родственников
Это объявили сегодня в правительстве. Разрешение мужа, отца или брата женщинам в стране нужно также на работу, учебу и путешествия. Недавно в стране женщинам разрешили работать следователем.
Комментарии3
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neyexo 18 февраля 2018 | 16:07
Все женщины будут работать одним следователем?
vaka257 18 февраля 2018 | 16:09
Шаг вперёд делает Саудовская Аравия,а в России того гляди "Домострой"введут гундяевские мракобесы...
cattt 18 февраля 2018 | 16:26
vaka257: На все трезвые доводы, православнутые всегда отвечают, а вы сделайте это в мИчети