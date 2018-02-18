Журналисты, которых силовики удерживали всю ночь в Тульской области, теперь едут в Москву в сопровождении ДПС
Их задержали накануне рядом с охотничьим хозяйством, где, возможно, был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Это рассказала «Эху Москвы» менеджер правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.
Комментариев со стороны «Роснефти» по этому поводу пока нет. у сотрудников Центра управления расследованиями – это один из проектов Михаила Ходорковского — изъяли два беспилотника, ноутбук и пять смартфонов, сообщает «МБХ Медиа».
Комментарии7
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sisyanfashist 18 февраля 2018 | 16:14
Не много ли чести для этих пропагандонов ?Надо было там же в лесу и прикопать этих тварей ,все равно никто бы их не искал , а воздух стал бы чище!)
pushok1971 18 февраля 2018 | 16:16
sisyanfashist: Это Вы про мусоров?
weshliwyj 18 февраля 2018 | 16:29
sisyanfashist: Любишь Сечина?
epynda 18 февраля 2018 | 16:16
...едут в Москву.....
В ЛеФортово или в Бутырку ???
mechanizator 18 февраля 2018 | 16:17
Мне интересно, во-первых, а НА КАКОМ ОСНОВАНИИ задержали журналистов? У нас в стране свобода передвижения уже отменена? Или журналисты в лесу пытались проникнуть на режимный объект? Там какой-то секретный завод?
А во-вторых, при чем тут Роснефть? Понятно, что комментарии от них было бы интересно услышать, но в первую-то очередь хорошо бы услышать комментарии от ментов и гаишников. И от юристов - насчет соответствия всего этого бардака УПК РФ.
Или заслуженный колбасник России уже в штаны наделал?
oleg_z 18 февраля 2018 | 16:26
mechanizator: Были бы журналисты, а основания они всегда найдут. ДТП совершили, наркотики в карманах, неважно. Для них Сечин главнее даже Путина. Он их кормит.
ugiazov 18 февраля 2018 | 16:35
Вон у Навального изъяли смартфон. В описи есть, а в наличии нет. Интересно, вернут ли журналистам отобраное?