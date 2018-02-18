Журналисты, которых силовики удерживали всю ночь в Тульской области, теперь едут в Москву в сопровождении ДПС

Их задержали накануне рядом с охотничьим хозяйством, где, возможно, был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Это рассказала «Эху Москвы» менеджер правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

Комментариев со стороны «Роснефти» по этому поводу пока нет. у сотрудников Центра управления расследованиями – это один из проектов Михаила Ходорковского — изъяли два беспилотника, ноутбук и пять смартфонов, сообщает «МБХ Медиа».