Сенатор С. Керимов, обвиняемый во Франции в уклонении от уплаты налогов, договорился о покупке банка «Возрождение»

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в уклонении от уплаты налогов, договорился о покупке банка «Возрождение». Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Сделку провели успешно. Керимов согласовал все условия с владельцами банка Возрождение братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми и получит контроль над кредитной организацией, сообщили агентству Рейтер собеседники, знакомые с ходом переговоров. Условия сделки они не назвали. Сами братья ничего не комментируют. Молчит и фонд Bonum Capital, близкий по сообщениям СМИ к сенатору. Reuters отмечает: сделка может быть безденежной — банк Возрождение передадут в счет обязательств нынешних собственников перед структурами Керимова.

До этого сообщалось о его намерении встретиться с представителями Центробанка и получить одобрение сделки. Источники газеты Коммерсант усомнились, что регулятор на это пойдёт. Поскольку это создаёт дополнительные риски из-за расследования во Франции. Там Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу. Российский сенатор во Франции с ноября под подпиской о невыезде. Впрочем, это не помешало Керимову дважды приехать в Россию. И судя по всему согласовать условия сделки о покупке банка Возрождение. Ранее от него отказались в том числе Альфа-банк и ВТБ.

Керимов в списке Forbes занимает 21е место среди российских миллиардеров. Его состояние издание оценило более чем в 6 миллиардов долларов.